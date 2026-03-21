Nel 2025/26 i club italiani che hanno partecipato alla Champions League hanno incassato complessivamente 254,3 milioni di euro. Questo è il dato ricavato da Calcio e Finanza dopo l'eliminazione dell'Atalanta che ha fatto calare il sipario sull'avventura delle nostre rappresentanti nella competizione: l’Inter guida la classifica degli introiti con 71,3 milioni, seguita dall’Atalanta (70,4 milioni), dalla Juventus (64,1 milioni) e dal Napoli (48,6 milioni). Una cifra significativa ma lontana dai picchi più recenti: nel 2024/25, grazie alla finale raggiunta dall’Inter, i ricavi avevano toccato quota 366,74 milioni; nel 2022/23 – con Inter finalista, Milan semifinalista e Napoli ai quarti – si erano fermati a 320,99 milioni. Anche il 2019/20 (258,8 milioni) resta leggermente superiore all’ultima stagione.

Allargando lo sguardo al periodo 2001-2025, la UEFA ha distribuito complessivamente 27,15 miliardi di euro ai club partecipanti alla Champions League. Di questi, 3,75 miliardi sono andati alle italiane, una quota pari a circa il 13,8% del totale: parliamo di una somma pari a poco più di 4 miliardi di euro dal 2001. La Juventus è quella che ha incassato di più nel periodo considerato con 1,15 miliardi di euro (media 57,6 milioni a partecipazione), seguita dall’Inter con 850,2 milioni (47,2 di media) e dal Milan con 579,9 milioni (38,7).