Nell'ultima puntata del Salotto di FcInterNews abbiamo parlato anche del futuro della porta nerazzurra, a partire dall'assalto della dirigenza su Vicario in vista della prossima stagione. Spazio anche a riflessioni sui futuri di Sommer, Martinez e Stankovic.

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 21 marzo 2026 alle 11:30
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.