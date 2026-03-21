Oltre a parlare della sconfitta del suo Genoa contro l'Udinese, Daniele De Rossi, parlando ai microfoni di Sky Sport, tocca anche il tema Nazionale, con il playoff per l'accesso ai Mondiali ormai alle porte: "Il gruppo azzurro è coeso e unito, ma mando un messaggio a tutto il resto dell’Italia che non so quanto sia dispiaciuto se l’Italia non riesce a qualificarsi per il Mondiale. Forse solo i bambini. Oggi sono uscite le convocazioni e ho letto un mare di chiacchiere, parole, polemiche e invece dovremmo fare tutti il tifo per questa squadra anche perché la rosa a disposizione è più che sufficiente per battere le prossime avversarie".

De Rossi lancia un appello nel corso del suo passaggio a DAZN: "Spero che la pressione sia per portare qualcosa all'Italia e non per criticare. Nessuno più di Rino Gattuso vuole questo Mondiale. Ognuno di noi deve portare un granello di sabbia per conquistare questo Mondiale. Portiamo positività invece di stare lì a rompere i co....i con questa negatività che è proprio molto italiana, specie quando le cose contano".