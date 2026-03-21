L'Inter Women di Gianpiero Piovani, impegnata nella rincorsa alla Roma capolista, scende in campo all'Arena Civica Gianni Brera di Milano per affrontare il Napoli Women nella 17esima giornata di campionato.

Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 18 Glionna, 10 Magull, 27 Csiszar, 20 Detruyer, 22 Schough; 31 Wullaert, 7 Bugeja.

In panchina: 23 Ivarsdottir, 35 Robbioni, 4 Pleidrup, 6 Santi, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 19 Paz, 21 Tomaselli, 33 Bartoli, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

NAPOLI WOMEN (4-4-2): 1 Beretta; 44 Pettenuzzo, 16 Jusjong, 32 Vergani, 67 Giordano; 17 Carcassi, 23 Bellucci, 19 Sciabica, 8 Kozak.

In panchina: 21 Thisgaard, 30 Hornschuch, 5 Veletanlic, 7 Bakker; 12 Kjolholdt, 14 Faurskov, 20 Troan, 24 A. D'Angelo, 26 O. D'Angelo, 27 Kainulainen, 77 Musumeci.

Coach: David Sassarini

Arbitro: Acquafredda

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 21 marzo 2026 alle 15:50
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture