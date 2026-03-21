Finalmente Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha "lavorato in gruppo da inizio settimana": dopo il forfait con l'Atalanta non poteva rinunciare anche a Firenze e e al doppio playoff da disputare con la sua Turchia per raggiungere il sogno Mondiale. Doppio impegno che manda in fibrillazione l'Inter che "ovviamente avrebbe fatto a meno di vedere uno dei suoi top, appena rientrato da un infortunio, protagonista in scontri decisivi". Ma le valutazioni che riguardano l'ex Milan sono proprio legate alla sua condizione fisica, aspetto di cui terranno conto i dirigenti di Viale della Liberazione "a fine annata, quando il regista avrà solo un anno di contratto, sull'offerta per il rinnovo".

"Uno degli agenti del turco è stato di recente a Milano, pare solo per trovare il suo assistito, visto che un ipotetico meeting con l'Inter non è stato né confermato, né smentito. Da Istanbul restano sicuri che il Galatasaray, offrendo 10-15 milioni e un lauto ingaggio al play, potrà arrivare a dama prima del Mondiale. Nel frattempo l'Inter riporterà a casa Aleksandar Stankovic pagando al Bruges i 23 milioni della recompra, con i nerazzurri che continuano a monitorare Koné della Roma, ora infornato e out un mese" e salterà la sfida proprio contro l'Inter a San Siro.