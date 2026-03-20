Nel corso dell'ultima puntata di 'Sky Calcio Unplugged', Stefano Borghi si sbilancia sulla formazione titolare che a suo dire il CT azzurro Rino Gattuso dovrebbe schierare nel playoff contro l'Irlanda del Nord: "Dato il 3-5-2 come sistema, andrei con Federico Dimarco a sinistra e Matteo Politano a destra. In mezzo Nicolò Barella, Sandro Tonali e Manuel Locatelli se stanno bene; dietro Alessandro Bastoni non si tocca, magari con Alessandro Buongiorno che possa dargli l'opportunità di sganciarsi. L'attacco? Pio Esposito è un giocatore di prima fascia, ma i titolari per me restano Mateo Retegui e Moise Kean; Pio è un titolare aggiunto".