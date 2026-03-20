Nel corso dell'ultima puntata di 'Sky Calcio Unplugged', Stefano Borghi si sbilancia sulla formazione titolare che a suo dire il CT azzurro Rino Gattuso dovrebbe schierare nel playoff contro l'Irlanda del Nord: "Dato il 3-5-2 come sistema, andrei con Federico Dimarco a sinistra e Matteo Politano a destra. In mezzo Nicolò Barella, Sandro Tonali e Manuel Locatelli se stanno bene; dietro Alessandro Bastoni non si tocca, magari con Alessandro Buongiorno che possa dargli l'opportunità di sganciarsi. L'attacco? Pio Esposito è un giocatore di prima fascia, ma i titolari per me restano Mateo Retegui e Moise Kean; Pio è un titolare aggiunto". 

Sezione: Copertina / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 22:08
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.