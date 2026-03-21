Mentre l'Inter si prepara alla sfida del Franchi e al finale di stagione, i dirigenti di Viale della Liberazione stanno progettando "una tournée estiva in Australia", dove i nerazzurri potrebbero incrociarsi contro i rivali della Juventus. Proprio i bianconeri starebbero - secondo quanto affermato anche dal Corriere dello Sport - ipotizzando due amichevoli a Perth. Una di queste sarebbe il derby d'ltalia.