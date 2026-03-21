Mentre l'Inter si prepara alla sfida del Franchi e al finale di stagione, i dirigenti di Viale della Liberazione stanno progettando "una tournée estiva in Australia", dove i nerazzurri potrebbero incrociarsi contro i rivali della Juventus. Proprio i bianconeri starebbero - secondo quanto affermato anche dal Corriere dello Sport - ipotizzando due amichevoli a Perth. Una di queste sarebbe il derby d'ltalia.
Sezione: Rassegna / Data: Sab 21 marzo 2026 alle 10:15
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Rassegna
Adani: "Polemiche e uscite premature dalla Champions, si doveva fare tutto meglio. Ma oggi conta la Nazionale"
CdS - Lautaro non recupera, ma andrà a Firenze comunque. Bisseck unico dubbio di Chivu per l’11 iniziale
Reja spinge il Napoli: "Nove punti dall'Inter sono tanti, ma perché mettere limiti alla provvidenza?"
CdS - Barella, lavoro fisico verso il rush finale con Inter e nazionale. La Fiorentina gli porta bene
Altre notizie
Sabato 21 mar
- 10:30 Adani: "Polemiche e uscite premature dalla Champions, si doveva fare tutto meglio. Ma oggi conta la Nazionale"
- 10:15 CdS - Derby d’Italia estivo e amichevole. La Juve apre all’ipotesi della sfida all’Inter a Perth
- 10:00 De Rossi: "C'è chi non si dispiace se l'Italia non va al Mondiale. Basta con questa negatività"
- 09:45 CdS - Lautaro non recupera, ma andrà a Firenze comunque. Bisseck unico dubbio di Chivu per l’11 iniziale
- 09:30 CdS - Kolarov alla guida dell'Inter per una notte. Tra lui e Chivu un'alchimia naturale e rapida
- 09:15 CdS - Calhanoglu si riprende la titolarità. Ma serve riprendersi l’Inter: il futuro dipende dal finale di stagione
- 09:00 GdS - Conte ha riaperto la corsa scudetto. Vincerà una tra Napoli e Milan se l’Inter cederà alla paura
- 08:45 GdS - Bastoni in dubbio per Firenze, c’è pessimismo. La filosofia è la stessa utilizzata per Lautaro
- 08:30 GdS - A Firenze senza Chivu ma con quattro leader: torna Calha e chissà che Thuram non sorprenda
- 00:00 Tornare a vincere
Venerdì 20 mar
- 23:49 Braida: "Nel calcio i pronostici vengono smentiti ogni settimana. Ma la lotta Scudetto non è aperta"
- 23:34 Via libera agli investimenti sui giovani, Gravina: “Risorse assegnate in linea con il nuovo progetto tecnico della FIGC"
- 23:20 Resettato il patrimonio di Zhang Jindong, ex proprietario dell'Inter: tutti i beni ceduti per ripagare i debiti
- 23:05 Domani Inter Women-Napoli, Robustellini: "Se giochiamo come sappiamo, porteremo a casa il risultato"
- 22:51 Due vittorie esterne su due: l'Udinese fa il blitz a Marassi, il Genoa esce sconfitto 2-0 con strascico arbitrale
- 22:36 Bordon: "Chivu da elogiare con Scudetto e Coppa Italia. Vicario può essere il giusto dopo-Sommer"
- 22:23 Napoli, Beukema: "Scudetto? Pensiamo partita dopo partita. Sapevamo che se avessimo vinto..."
- 22:08 Borghi: "Italia, Bastoni in difesa non si tocca. Ed Esposito è un titolare aggiunto con Retegui e Kean"
- 21:54 Galante: "L'assenza di Lautaro sta pesando. E la vittoria del campionato non è così scontata"
- 21:39 Gallo: "Esposito è l'attaccante più attaccante che c'è in Italia. E deve essere titolare in azzurro"
- 21:25 Baldissoni: "Ecco perché i fondi investono nel calcio italiano. Ed ecco qual è la loro logica"
- 21:10 L'ex ciclista Cipollini: "Vicino all'Inter perché amico di Ronaldo, misi la sua maglia dopo la vittoria di una tappa"
- 20:56 Il Napoli sbanca Cagliari, Conte manda messaggi: "Obiettivo UCL, ma abbiamo messo pressione a chi è davanti"
- 20:41 Grecia U21, chiamata per Alexiou: il difensore nerazzurro sfiderà Malta e Germania
- 20:28 Il Napoli vince a Cagliari e sale temporaneamente al secondo posto: basta un gol di McTominay dopo 2 minuti
- 20:12 Polemica sulla Finalissima, Dominguez (pres.CONMEBOL): "Argentina campione, la Spagna non si è presentata"
- 19:58 Mondiale per Club, le cifre ufficiali: il Chelsea ha incassato 106 mln di euro, l'Inter arriva a 31,4
- 19:43 Roma, si avvicina il ritorno di Soulé: l'argentino punta alla convocazione contro l'Inter
- 19:29 SM - Castro fa faville all'Olimpico e il Milan prende nota. L'Inter invece ha scostato lo sguardo
- 19:15 Fiorentina-Inter, previsti oltre 20mila spettatori al Franchi: nel mirino il record stagionale di presenze
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso FIORENTINA-INTER, le ULTIME su BASTONI e LAUTI, l'ALL-IN su VICARIO e la SOSTA NAZIONALI
- 18:54 Sarà Juventus-Inter anche in estate: le due squadre pronte a sfidarsi in un'amichevole a Perth
- 18:41 Juve, Spalletti pizzica: "Abbiamo vinto col Bodo/Glimt, non era scontato. E non siamo inferiori al Gala"
- 18:26 Napoli, Conte applaude i suoi: "Sette mesi tra le prime in grandissima emergenza. E ora..."
- 18:12 IL MOMENTO DI BASTONI: Chivu ci perde, Gattuso non ci rinuncia. Ma la VERITÀ è un'altra
- 17:57 Ventura: "Nazionale, otto ct e un sacco di disfatte: non ci vuole Einstein per capire che..."
- 17:42 Roma, lesione al bicipite femorale per Koné: il francese salterà il match contro l'Inter
- 17:28 Sky - Bastoni e Lautaro in dubbio, Calhanoglu può tornare in campo dall'inizio: la probabile dell'Inter a Firenze
- 17:14 Milan, Cardinale: "Nuovo stadio, qui non è il mio ecosistema. Voglio che sia un prodotto italiano"
- 16:59 Italia U21, il ct Baldini convoca 24 Azzurrini per la caccia all'Europeo: l'elenco
- 16:44 Polonia a caccia di un posto al prossimo Mondiale: Zielinski nella lista del ct Urban
- 16:30 Vicario operato per un'ernia, il Tottenham: "Si spera che possa tornare in campo entro aprile"
- 16:25 Inter, il calendario dopo Pasqua: ufficializzate le date delle sfide con Como, Cagliari e Torino
- 16:16 Tottenham, si ferma Vicario: il portiere sarà operato di ernia lunedì prossimo
- 16:02 Under 16, doppio test di lusso contro la Germania: due interisti tra i convocati di Pasqual
- 15:47 fcinFiorentina-Inter, dubbio Bastoni: oggi solo lavoro parziale in gruppo. Lautaro, seduta a parte a buon ritmo
- 15:34 Mourinho ricorda Silvino: "Continuerò ad ascoltarti". Nel post un'immagine di Inter-Siena
- 15:20 Sassuolo, ben 6 casi di pertosse in squadra. Ma la partita contro la Juventus si giocherà
- 15:05 Inter, sempre più spazio per Sucic. Dalic (CT della Croazia): "Importante che giochi, la situazione è come la volevo"
- 14:50 ED - Barça spaventato dal costo di Bastoni. I blaugrana valutano due alternative
- 14:35 Vicario verso l'Inter, il Tottenham ha individuato il sostituto: è un portiere seguito dai nerazzurri
- 14:21 Simone: "Scudetto, fatico a pensare che l'Inter possa perdere molti punti. Però con un ko a Firenze..."
- 14:07 Vicario out dalla lista dei convocati di Gattuso per i playoff: il motivo
- 13:52 Retroscena Balotelli: lo scorso novembre una ricca offerta dal Brasile
- 13:38 Conmebol, la frecciata di Domínguez: "Argentina bicampione della Finalissima, la Spagna non si è presentata"
- 13:24 Milan, Scaroni: "Il nuovo San Siro può generare oltre 3 miliardi di euro all'anno a regime"
- 13:09 Calhanoglu recuperato al 100%, lo 'conferma' anche Montella: l'interista convocato per i playoff Mondiali
- 12:56 Milan, Allegri: "Discorso scudetto chiuso? Quando lo dirà la matematica. L'Inter ha tanti punti di vantaggio"
- 12:44 Nazionale, obiettivo Mondiale: Gattuso conferma il blocco Inter. Novità Palestra, riecco Chiesa. Escluso Vicario
- 12:28 L'annuncio del Secondo Anello Verde: "Appuntamento domani alla stazione di Rho-Fiera"
- 12:14 Paesi Bassi, due test sulla strada verso il Mondiale: Koeman chiama gli interisti Dumfries e De Vrij
- 12:00 NASCE la NUOVA INTER: ecco i PRIMI DUE COLPI di MERCATO dell'ESTATE
- 11:45 La sliding door di Mourinho: tutto poteva iniziare a Braga, ma non se ne fece nulla
- 11:30 SI - Inter, riaperta la pista Andrey Santos? No all'addio di Esposito, ma per Bastoni...
- 11:16 Bisseck fuori dalle convocazioni della Germania, Hamann sorpreso: "Se hai bisogno di gol..."
- 11:02 In Francia - Via De Zerbi, Pavard ha alzato l'asticella. Ma è improbabile che il Marsiglia lo riscatti: il punto
- 10:48 Reja spinge il Napoli: "Nove punti dall'Inter sono tanti, ma perché mettere limiti alla provvidenza?"
- 10:34 TS - Dirigenti Inter in Inghilterra? Offerte possibili per sei giocatori. Ma su Esposito...
- 10:20 La Repubblica - Arbitri, niente riforma (per ora). Spariscono Open Var, announcement e ref cam?
- 10:06 TS - Vicario sì, ma l'Inter ha altri 5 nomi in lista. E oltre alla Juve c'è un'altra concorrente