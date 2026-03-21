È indubbiamente Marcus Thuram il giocatore più nel mirino delle critiche in questa fase stagionale dell'Inter. Al di là dei problemi di salute accusati nelle ultime settimane, il francese ha offerto un rendimento decisamente inferiore agli standard ai quali aveva abituato i tifosi interisti, risultando addirittura abulico e clamorosamente impreciso nelle ultime uscite. Un tema di fronte al quale lo stesso Cristian Chivu non rimane indifferente, e anzi approfitta dello spazio concesso in conferenza stampa per lanciare un messaggio chiaro a lui come al resto della ciurma: manca poco al traguardo finale e il tempo delle chiacchiere e dei discorsi è finito, ora si tratta solo di dare il massimo per raggiungere l'obiettivo e tutti devono "prendersi la responsabilità di essere la migliore versione di sé in quel momento".