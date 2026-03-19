In questa due giorni di Champions League Londra è sicuramente stata la capitale del calcio di alto livello. Tra martedì e mercoledì ha infatti ospitato ben tre partite: Arsenal-Bayer Leverkusen, Chelsea-PSG e Tottenham-Atletico Madrid. Ovviamente, il gotha del pallone internazionale si è presentato in massa nella metropoli britannica, direttori sportivi e agenti hanno preso posto sugli spalti per assistere a belle partite e per fare networking in vista di eventuali trattative di mercato future. Anche Piero Ausilio e Dario Baccin si sono fatti trovare pronti, in tribuna a Stamford Bridge per godersi un match spettacolare e dare un'occhiata ai giocatori impegnati, soprattutto in maglia Blues dove a fine stagione potrebbero esserci opportunità interessanti visto il gran numero di elementi nella rosa di Liam Rosenior. Tra questi, titolare contro i francesi, Andrey Santos, centrocampista 21enne, giudicato a lungo un possibile craque in Brasile e arrivato al Chelsea dal Vasco da Gama nel 2023 per circa 13 milioni di euro e prestato prima al Nottingham Forest e poi allo Strasburgo. Ad oggi è un'idea, il ragazzo piace ma bisognerebbe capire l'evoluzione della mediana nerazzurra e quali potrebbero essere le intenzioni del suo club e le sue.
Anche ieri i due direttori sportivi dell'Inter hanno fatto attività di monitoraggio, presenti al Tottenham Hotspur Stadium per la partita tra i padroni di casa e l'Atletico Madrid. Occhi ovviamente su Guglielmo Vicario, favorito per la porta nerazzurra della prossima stagione, ma anche su José Gimenez che lascerà i Colchoneros a fine contratto e rappresenterebbe una delle classiche opportunità di mercato. A 31 anni appena compiuti, con un'invidiabile esperienza internazionale, l'uruguagio potrebbe riempire una delle caselle del reparto arretrato della prossima rosa sempre che la proprietà dia l'ok per un calciatore ultratrentenne, come già avvenuto con Manuel Akanji che verrà riscattato.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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