Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore Eugenio Corini ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, tornando anche sul suo sfumato approdo all’Inter.

Poteva finire all’Inter?

"Era tutto fatto, altroché. Io alla Samp ero chiuso da Jugovic e volevo giocare a tutti i costi. Così il mio procuratore parlò con l’Inter per farmi andare a Milano. Ma Mantovani bloccò tutto. Mi prese da parte e mi disse: “Ti ho appena preso, non ti vendo. Impegnati e avrai il tuo spazio”. E così fu. Colpa sempre di quell’impazienza giovanile di cui le dicevo...".