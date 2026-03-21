Sono stati un milione e mezzo i biglietti venduti per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Lo rende noto TicketOne, spiegando che la cifra è il dato ufficiale comunicato dal comitato organizzatore dei Giochi. “Un traguardo - scrive TicketOne - che conferma il ruolo della piattaforma nel rendere accessibili, sicuri e inclusivi i grandi eventi sportivi, accompagnando il pubblico in un'esperienza capace di unire persone, territori e generazioni”.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi, che si è svolta allo stadio di San Siro, a Milano, ha registrato il più alto incasso da biglietteria mai realizzato in Italia per un singolo evento, mentre la finale di Para Ice Hockey tra Canada e Stati Uniti del 22 marzo, con oltre 11mila spettatori presenti, è stata l'evento paralimpico con il maggior pubblico di sempre.