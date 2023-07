Anche in Italia arrivano conferme sull'arrivo di Yann Sommer all'Inter. La trattativa è in chiusura, con il club nerazzurro al lavoro per definire l'accordo con il Bayern Monaco. Le cifre di Sky Sport differiscono leggermente da quelle lanciate dalla Germania (dove si parla già di base d'accordo, LEGGI QUI): la base di accordo di cui si parla è di circa 4 milioni di euro più bonus, senza passare dalla clausola rescissoria. L'appuntamento decisivo è previsto nel weekend.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!