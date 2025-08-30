Sull'edizione odierna di Sportweek c'è un'interessante intervista a Christian Vieri che, tra le altre cose, parla anche di Inter e di corsa scudetto.
Gattuso ha subito chiamato Leoni e Pio Esposito. Ha fatto bene?
"Sì. Tutti dicono che in Italia non ci sono giovani, invece bisogna solo andare a cercarli e avere il coraggio di lanciarli. Leoni è molto, molto forte. Pio Esposito ha fatto il precampionato con l'Inter, ha giocato bene in amichevole, ora rimane in rosa. In Nazionale, come nei club, la carta d'identità non deve essere decisiva: gioca chi è più in forma, coloro che in un determinato momento danno maggiori garanzie".
Le piace Esposito?
"Sì. È forte perché ha fisico e mentalità giusta. Caratteristiche importanti perché in campo internazionale sono tutti delle belve, dei giganti, e lui ha dimostrato di saper reggere il confronto. È forte di testa, gioca per la squadra, è bravo di sponda e sa far gol. Deve giocare per fare esperienza".
Napoli ancora davanti a tutti?
"Io vedo sempre l'Inter favorita. Secondo me hanno ancora la rosa più forte. Poi, se mi chiedi se vincerà lo scudetto, rispondo che non lo so, non ne ho idea. L'età media alta? Vero, ma i giocatori sono forti. Il Napoli è lì, appiccicato, e già l'anno scorso ha vinto pur essendo inferiore ai nerazzurri".
Chi sarà l'ago della bilancia nell'Inter?
"Più che un giocatore, penso a un reparto: il centrocampo. In ogni squadra è quello, l'ago della bilancia. Se il centrocampo "gira", gli attaccanti fanno gol. Viceversa, i palloni faticano ad arrivare o comunque arrivano con i tempi sbagliati. Io dico che i centrocampisti dell'Inter sono tra i primi tre-quattro in Europa. Giocatori come Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Frattesi, è tutta gente che fa gol, entra in area e ha un gran piede. E poi Dimarco, Dumfries, esterni che creano tanto, tante occasioni da gol. L'Inter ha perso 5-0 la finale di Champions col Psg? Vero, ma ha fatto un'annata comunque incredibile, arrivando a giocarsi tutto nell'ultimo mese, mese e mezzo. Firmerei tutti gli anni per giocarmi tutti i trofei a un mese e mezzo dalla fine. Poi puoi non vincere, ma a me non interessa. L'importante è esserci".
Chivu dovrà cambiare qualcosa o è meglio andare avanti col 3-5-2 di Inzaghi?
"È lui che vede le partite, gli allenamenti, i giocatori tutti i giorni. La base sarà quella, penso, e poi metterà qualcosa del suo".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 11:04 De Biasi: "Torino, il ko con l'Inter è pesante e fastidioso. Asllani può essere il play che serviva ai granata"
- 10:49 TS - Frattesi, nessuna offerta dal Newcastle. La sensazione è che resterà ancora all'Inter
- 10:34 Vieri: "Inter favorita, ha sempre la rosa migliore. Esposito? Fisico e mentalità. Su Chivu e le scorie di Monaco..."
- 10:20 Qualificazione alla UEFA Women's Champions League, l'Inter Women sfida il Valur: le formazioni ufficiali
- 10:06 Benarrivo: "Il Napoli ha comprato tanto ed è in pole davanti all'Inter di Chivu"
- 09:52 Settore giovanile, il programma del week-end: spicca Fiorentina-Inter U20
- 09:38 CdS - Chivu prepara una novità importante rispetto alla gestione Inzaghi
- 09:24 GdS - Thuram, Lautaro e Calhanoglu finalmente riuniti: rendez-vous tutt'altro che banale
- 09:10 GdS - Moratti in costante miglioramento: presto potrebbe essere estubato
- 08:56 GdS - Champions, oggi alle 12 la Uefa comunicherà tutto il calendario
- 08:42 GdS - Esposito entra nel mondo dei grandi con Chivu e Gattuso. Ha già stupito tutti e ha superato anche la temutissima prova-Acerbi
- 08:28 GdS - Taremi, accordo totale tra Inter e Olympiacos: 3 milioni. Ma le richieste...
- 08:14 CdS - Chivu ritrova due pedine e resta con un solo dubbio: la probabile formazione
- 08:00 CdS - Frattesi, nuovi stimoli con Chivu: presto in campo. Newcastle? L'Inter ascolterebbe solo questa offerta
- 01:00 Sky - Donnarumma-City, operazione complicata: non c'è ancora l'accordo tra le tre parti
- 00:53 Dalla Francia - Il Marsiglia non molla Pavard, ma l’operazione è complicata: il motivo
- 00:40 Allegri: "La maglia del Milan non ti fa vincere le partite, bisogna avere intensità. Nkunku? Grande qualità"
- 00:20 Balotelli va in Australia? Il DS del Perth Glory esclama: "Sarebbe fantastico, ma è un'impresa ardua"
- 00:00 Critiche legittime, insulti vergognosi
- 23:58 Striscione della Nord per Moratti fuori da San Siro: "Presidente, la tua Curva è con te"
- 23:54 Sky - Frattesi, Newcastle interessato ma ancora niente di concreto. Per far barcollare l'Inter serve una proposta importante
- 23:40 Bookies - Serie A, Inter favorita anche contro l'Udinese: bis nerazzurro a bassa quota, Thu-La ancora decisiva
- 23:25 Grillo: "Attenzione all'Inter U23, può essere la sorpresa del Girone A"
- 23:10 Di Napoli: "L'Inter ha un girone tosto, ma per quello che ha fatto dobbiamo tenerla come prima favorita tra le italiane"
- 23:04 Dalla Grecia - Olympiacos, accantonata la pista Taremi: il club punta altri profili
- 22:55 Il Milan si rialza: Lecce battuto grazie a Loftus-Cheek e Pulisic
- 22:40 Il fratello di Dimarco passa alla Pro Patria e domenica sfiderà subito l'Inter U23 nella seconda giornata di C
- 22:25 La differenza tra necessità e opportunità. Perché perso Lookman l'Inter si sente a posto così
- 22:10 UFFICIALE - Ziolkowski è un nuovo giocatore della Roma
- 21:55 La Nazione - Akinsanmiro già entrato negli schemi del Pisa. E l'Inter ha il contro-riscatto
- 21:40 Qui Udinese - Verso l'Inter con qualche dubbio: un ballottaggio in difesa e l'esordio di Buksa
- 21:25 L'Inter ricorda il tunnel di Bisseck contro l'Udinese: "Lasciatelo cucinare"
- 21:10 Taremi: "Addio all'Inter? Potrei anche restare, ne sto parlando col club. La speranza è..."
- 20:55 Milan, Tare: "Traumatizzato dal ko con la Cremonese. Nkunku? I costi sono cambiati. Akanji..."
- 20:40 Inter ancora in casa, domenica ospita l'Udinese: dove vedere il match in tv e streaming
- 20:26 Cremonese-Sassuolo 3-2: la decide De Luca in pieno recupero
- 20:12 Bookies - Champions League, italiane outsider: Inter prima con il Napoli. Quote e favoriti
- 19:57 Milano, l'appello di 200 docenti universitari al Sindaco e al Comune: "Fermate la vendita di San Siro"
- 19:43 Mourinho esonerato, ma più ricco che mai: avrà un maxi indennizzo di 15 milioni
- 19:29 GdS - Solet, l'Inter ci ha provato quest'estate: dall'Udinese una risposta chiara. E in futuro...
- 19:15 D'Ambrosio annuncia il ritiro: "Grazie a ogni squadra, il calcio resterà per sempre dentro di me"
- 19:00 Rivivi la diretta! Il NEWCASTLE torna su FRATTESI, il MERCATO si RIAPRE? ESPOSITO convocato da GATTUSO!
- 18:47 Prima chiamata per Pio Esposito in Nazionale maggiore. Nell'elenco del ct Gattuso anche altri quattro interisti
- 18:40 Slavia Praga, Kusej: "Non vedo l'ora di giocare a San Siro contro l'Inter. Ho ancora dei ricordi da bambino"
- 18:25 Parma, Cuesta accoglie Oristanio: "È già a disposizione, ci può dare tanto tra le linee"
- 18:11 U19, triplo test amichevole in Croazia dal 3 al 9 settembre: 4 interisti tra i convocati di Bollini
- 17:57 Pio Esposito sogna la Nazionale maggiore: l'interista escluso dai convocati dell'Italia U21
- 17:43 Union SG, El Hadji: "È un bel sorteggio anche se mi sarebbe piaciuto giocare contro il Barcellona"
- 17:28 SI - Taremi, l'addio all'Inter si avvicina? Dialogo in corso tra gli agenti e l'Olympiacos
- 17:14 Futuro incerto per Donnarumma, Luis Enrique: "Se resta al PSG? Non lo so. Spero possa trovare una soluzione"
- 17:00 Migliorano le condizioni di Moratti, l'ex presidente dell'Inter potrebbe essere estubato nel week-end
- 16:46 Daily Mail - Newcastle, per Frattesi solo un sondaggio esplorativo. Le priorità dei Magpies restano altre
- 16:32 InterNazionali - Turchia, i convocati di Montella per Georgia e Spagna: presente Calhanoglu
- 16:18 Riecco Mehdi Taremi: per l'attaccante dell'Inter manciata di minuti nel finale di Iran-Afghanistan
- 16:05 UFFICIALE - Nuovo partner regionale in Asia per l'Inter: Ultima Markets
- 15:50 Conference League, le avversarie della Fiorentina: ostacoli Mainz, Rapid Vienna e Dynamo Kiev
- 15:35 Napoli, Conte non cambia idea: "In Italia 7-8 squadre attrezzate per ambire a tutto"
- 15:21 Udinese, Runjaic: "Solet resta, la questione è chiusa. Si parlava dell'interessamento dell'Inter, ma..."
- 15:07 Sky - Inter-Udinese, Chivu cambia il centrocampo: torna Calhanoglu dal 1', Sucic favorito su Mkhitaryan
- 14:52 Messaggero Veneto - Solet, spunta un'altra pretendente: dopo l'Inter, c'è il Milan sulle sue tracce
- 14:38 Atalanta, Juric: "Difficile indovinare cosa succederà con Lookman. Zalewski deve crescere in difesa"
- 14:24 Klinsmann: "L'Inter è forte, può fare bene in tutte le competizioni. Peccato per Lookman, ma l'attacco c'è"
- 14:10 Marotta: "Champions, siamo l'Inter e dobbiamo essere ambiziosi. Liverpool e Arsenal? Emozione e difficoltà"
- 13:56 Sorteggio fase campionato Europa League: svelate le otto avversarie di Roma e Bologna
- 13:42 Almaty, Urazbakhtin: "Inter grande squadra. Noi sembriamo minuscoli, ma nel calcio tutto è possibile"
- 13:28 Paesi Bassi, a settembre le sfide con Polonia e Lituania: Dumfries e De Vrij convocati
- 13:14 Corsera - San Siro, proroga di un anno per il contratto di 57 ambulanti su 64. Errico: "Siamo soddisfatti"
- 13:00 Zanetti: "Champions, l'ambizione è arrivare in fondo. Ripetersi è molto difficile, cercheremo di fare una grande stagione"
- 12:45 Solet ripensa al gol segnato all'Inter: "Tra i più belli della mia carriera, mi sono preso una piccola vendetta"
- 12:30 Chivu presenterà Inter-Udinese in conferenza stampa: ufficializzato l'orario