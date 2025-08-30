Esordio scoppiettante per l'Inter di Cristian Chivu che lo scorso lunedì, nella prima giornata di campionato, ha battuto per 5-0 il Torino di Marco Baroni. Risultato che conferisce ottimismo e fiducia ai nerazzurri, ma che va resettato. In testa dei vice-campioni d'Italia, difatti, c'è già l'Udinese, formazione che i milanesi affronteranno per il secondo turno di Serie A ancora una volta tra le mura amiche del Meazza. In attesa del fischio d'inizio in programma per domani sera alle 20.45, Sky Sport abbozza la probabile formazione del tecnico romeno per affrontare i bianconeri di Runjaic. Undici che parte dal solito Sommer tra i pali, protetto dal trio difensivo composto da Pavard, che supera Bisseck nel ballottaggio, Acerbi e Bastoni.

A centrocampo si rivede Calhanoglu, rientrante dalla squalifica. Il turco torna in cabina di regia, con Barella che torna sulla mezzala destra e Sucic, brillante contro il Toro, che prende il posto di Mkhitaryan, indiziato numero uno alla partenza dalla panchina diversamente che nella prima di Serie A. Corsie esterne affidate rispettivamente a Dumfries e Dimarco. A rientrare dalla squalifica è anche il giovane Pio Esposito, grande atteso in quel di San Siro, ma contro i bianconeri l'attacco titolare sarà ancora una volta affidato alla ThuLa.

Probabile Inter (3-5-2): Sommer: Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Martínez, Thuram.