Yann Sommer è sempre più vicino all'Inter. Stando agli ultimi aggiornamenti di Sky Sport DE, il trasferimento dello svizzero dal Bayern Monaco al club nerazzurro appare ora più possibile poiché è stato trovato l'accordo verbale tra le parti, mentre quello definitivo può invece essere finalizzato la prossima settimana. In questa fase in colloqui tra nerazzurri e bavaresi vengono definiti positivi: il costo dell'affare dovrebbe essere tra i 5 ed i 6 milioni di euro per il cartellino.

Per rimpiazzare Sommer il Bayern ha messo gli occhi su David Raya, uno dei numerosi candidati in lista.

