11.35 - Ancora 25 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Benfica, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

11.30 - Il Benfica Juniores, settimo tra i confini nazionali, non vince da un mese: dopo il 5-2 rifilato all'Academico Viseu, la squadra portoghese è caduta con Sporting Lisbona e Os Belenenses, pareggiando le altre due sfide con Salisburgo e Vitoria Setubal.

11.25 - L'Inter Primavera arriva a questa sfida da imbattuta, con il bilancio delle prime sei uscite, tra campionato e coppa, che recita così: 4 vittorie e due pareggi.

11.20 - Dal canto suo, il Benfica ha accarezzato l'idea di portare a casa l'intera posta in palio contro il Salisburgo, ma il vantaggio di Joao Veloso, arrivato al minuto 82', è durato cinque giri d'orologio, annullato dal pareggio di Tim Paumgartner.

11.15 - Come detto in sede di presentazione, l'Inter ha inaugurato il raggruppamento pareggiando 3-3 con la Real Sociedad: avanti di due gol dopo sette minuti grazie a Sarr e Kamate, i nerazzurrini si sono fatti riprendere da Orobengoa e Martín, il quale ha fissato definitivamente il risultato al 90' con una doppietta dopo il terzo, illusorio vantaggio siglato da Matjaz.

11.10 - Vestito tattico identico ai nerazzurri per gli ospiti, con Pedro Valido che punta sul collaudato 4-3-3: davanti è Ivan Lima a completare il tridente assieme a Hugo Felix e Joao Rego, confermati rispetto al match d'esordio contro il Salisburgo.

11.05 - Chivu apporta due sole modifiche all'undici di partenza rispetto a quello sceso in campo nella vittoria travolgente contro il Torino di sabato scorso: a sinistra Cocchi prende il posto di Motta, mentre in mezzo al campo le chiavi tornano tra le mani di Stankovic, con Bovo che si accomoda in panchina.

11.00 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Spinaccè, Quieto. A disposizione: Raimondi, Bovo, Maye, Ricordi, Guercio, Vedovati, Diallo. Allenatore: Cristian Chivu.



BENFICA (4-3-3): Velickovic; Joao Conceicao, Joao Fonseca, Wynder, Diogo Spencer; Joao Veloso, Diogo Prioste, Rafael Luis; Hugo Felix, Joao Rego, Ivan Lima. A disposizione: Mendes-Dudzinski, Leandro Martins, Carlos Meotti, Paul Okon-Engstler, Rodrigo Rego, Kyanno Silva, Karel Mustmaa. Allenatore: Pedro Valido.

10.55 - Dopo lo scatto al primo posto in campionato, complice il mezzo passo falso del Milan, l'Inter Primavera punta la vetta anche del girone D di Youth League, perfettamente equilibrato dopo la prima giornata. I nerazzurri, reduci dal 3-3 rocambolesco con la Real Sociedad che ha lasciato non pochi rimpianti, scendono in campo a Interello con l'obiettivo dichiarato di battere il Benfica e salire a quota quattro punti in classifica, ancor meglio se in solitaria, sperando che il Salisburgo non vinca contro i baschi. Dal 'Konami Youth Development Centre’, benvenuti a Inter-Benfica, gara valida per il secondo turno del girone D di Youth League. Il fischio d'inizio è programmato per le ore 12.