Arriva il momento del primo test di rilievo per la nuova Inter di Cristian Chivu: dopo la sgambata in famiglia di domenica scorsa contro l’Under 23, i nerazzurri testeranno condizione e idee questa sera al Louis II a Fontevieille, sobborgo del Principato di Monaco, ospiti del Monaco di Adi Hutter. Sfida tra due squadre attualmente su piani decisamente diversi della preparazione, visto che per i biancorossi questa sarà la prova generale, preceduta dalla presentazione della squadra ai propri tifosi, prima del debutto in campionato contro Le Havre; ma che indubbiamente sarà utile per capire a che punto è la macchina di Chivu, quali saranno le cose ancora da settare e quali invece cominciano a dare buone risposte. Calcio d’inizio alle ore 20: segui con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

19.59 - Si attende solo l'ingresso dell'Inter in campo, i giocatori del Monaco si guardano un po' perplessi...

19.57 - Debutto immediato con la nuova maglia per Lukas Hradecky, esperto portiere finlandese arrivato solo qualche ora fa ufficialmente nel Principato dopo una lunga esperienza al Bayer Leverkusen.

19.54 - Applausi, ma anche qualche fischio, per Paul Pogba al momento dell'ingresso in campo. L'ex Juve non sarà della partita.

19.50 - È in corso la sfilata dei giocatori del Monaco, presentati ufficialmente davanti ai loro tifosi.

19.45 - Pochi minuti all'inizio del match. Chivu decide di usare il blocco dell'ultima stagione con le aggiunte di Petar Sucic e Luis Henrique al posto di Henrikh Mkhitaryan e Denzel Dumfries, confermando la volontà di lavorare sullla lineup già testata durante il Mondiale per Club.

19.15 - Ecco le formazioni ufficiali di Monaco-Inter:

MONACO (4-4-2): 1 Hradecki; 2 Vanderson, 17 Singo, 5 Kehrer, 12 Caio Henrique; 11 Akliouche, 6 Zakaria, 15 Camara, 7 Ben Seghir; 14 Biereth, 19 Ilenikhena.

In panchina: 16 Kohn, 50 Lienard, 3 Dier, 4 Teze, 10 Golovin, 13 Mawissa, 18 Minamino, 20 Ouattara, 21 Michal, 22 Abdul Karim, 23 Bamba, 27 Diatta, 28 Coulibaly, 29 Brunner, 36 Embolo, 88 Magassa.

Allenatore: Adi Hütter.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 40 Taho, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 14 Bonny, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 59 Zalewski, 94 P. Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.