INTER-OLYMPIACOS 1-0 (16' Dimarco)

LIVE MATCH

HALFTIME REPORT - Ritmi non altissimi, ma anche gambe meno imballate. E l'Inter appare più sciolta nella manovra, brava a trovare sempre dei corridoi interessanti impostando dal basso dove Nicolò Barella funge da riferimento costante. Da una bella giocata inventata da Marcus Thuram arriva il gol del vantaggio firmato da Federico Dimarco, poi uscito dal campo per un fastidio alla coscia destra. L'Olympiacos prova a reagire ma le altre occasioni da gol sono nerazzurre, grazie a buone trame di gioco. 

45' + 1' - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sull'Olympiacos grazie al gol di Dimarco.

45' + 1' - Ci sarà un minuto di recupero. 

45' - Primo tempo agli sgoccioli, arriva un giallo per Lautaro al quale questa volta Pezzuto non perdona l'intervento su Biancone. 

43' - Ancora Onyemeachi protagonista di un duello con Dumfries, il giocatore dell'Olympiacos guadagna fallo ma ora si becca pure cori di scherno dai tifosi. 

41' - Lautaro interviene duro su Onyemeachi, che si becca una bella dose di fischi a ogni tocco palla. 

37' - Storie tese tra Barella e Onyemaechi dopo un contrasto a metà campo, intervengono i compagni di squadra. Entrambi vegono comunque ammoniti.

34' - Thuram punta l'uomo, entra in area poi appoggia in mezzo per Lautaro che davanti a Tzolakis sbuccia la conclusione. Poco dopo, è Pavard ad avere una ghiotta occasione ma scivola davanti al portiere ellenico. 

33' - Lancio di Barella per Thuram che in piena area viene atterrato da un difensore, per Pezzuto non c'è rigore. 

32' - Spunto di Luis Henrique che serve Barella, bravo a lanciare Dumfries che entra in area ma all'ultimo non si intende col brasiliano. Libera Biancone.

29' - Finisce la partita di Dimarco, per una noia alla coscia destra. Chivu manda in campo Luis Henrique.

28' - Dimarco lamenta ancora delle noie, Bastoni alza il braccio. Probabilmente la partita del marcatore finisce qui.

27' - Prova a ripartire l'Inter, Mkhitaryan fermato fallosamente sul cerchio di centrocampo. 

25' - Da una palla immaginifica di Barella per Mkhitaryan nasce un'azione dell'Inter che si perde con l'assist dell'armeno stoppato da Kalogeropoulos. 

23' - Tutto ok per Dimarco che rientra in campo. Brivido in disimpegno per Sommer, poi Sucic guadagna una punizione. 

21' - Nascimento prova il tiro al volo sulla spazzata di Dumfries, Sommer si accuccia sul pallone. Poi manda fuori perché Dimarco ha un problema. 

20' - Ancora Strefezza da fuori, stavolta la conclusione termina ancora più vicina alla porta con tanto di deviazione: sarà corner. 

18' - Dani Garcia non disdegna di mettere il piede ogni qualvolta l'istinto glielo chiede, terzo fallo in pochi minuti. 

IL GOL DI DIMARCO: Azione inventata da Thuram che lancia Lautaro Martinez, bravo a mettere in mezzo dove Tzolakis esce male spalancando la porta a Dimarco e Dumfries. L'azzurro fa uno sprint e toglie la gioia del gol all'olandese. 

16' - GOL GOL GOOOOOOLLL DELL'INTEEEERRRR!!! FEEEEDEEEERIIICOOO DIIIMAAARCOOOO!!

15' - Tzolakis decide di andare a farfalle fuori dalla sua area, rimedia Costinha.

15' - Occasione Olympiacos! Tentativo di Strefezza con un diagonale potente ma non preciso che termina fuori, al termine di una buona ripartenza. 

13' - Parabola di Dimarco in area dove arriva Dumfries che però calcia in maniera poco coordinata, Tzolakis para comodamente. 

13' - Brutto controllo di Lautaro, che regala una rimessa alla squadra del Pireo. 

11' - Intercettato il filtrante di Sucic per Thuram, ma l'Inter recupera subito palla. 

9' - Dumfries arriva sul cross di Dimarco e mette subito in mezzo, dove però né Lautaro né Thuram riescono a trovare una deviazione.

8' - Stavolta è punizione Inter, fallo su Dimarco. 

7' - Kalogeropoulos arriva sulla parabola lanciata da Strefezza, ma il suo colpo di testa termina alto. 

6' - Bastoni atterra Strefezza, per l'arbitro è punizione Olympiacos tra le proteste del difensore nerazzurro. In effetti, l'ex Como va un po' a cercare il contatto. 

4' - Prova a ripartire l'Inter, ma il pallone viene fermato da una pozza d'acqua creata dagli idranti e che costringe Dumfries a desistere da ogni velleità.

2' - Lancio di Bastoni per Thuram, che si scontra con Biancone che poi resta a terra per un problema alla caviglia. 

20.32 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

20.29 - Le due squadre entrano in campo. Partono i cori dalle tribune, evidentemente le difficoltà sul mercato non incidono sul morale dei tifosi...

IL TABELLINO
INTER-OLYMPIACOS 1-0
MARCATORE: 16' Dimarco

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhytarian, 32 Dimarco (32' 11 Luis Henrique); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 14 Bonny, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 94 P. Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

OLYMPIACOS: 88 Tzolakis; 20 Costinha, 6 Kalogeropoulos, 4 Biancone, 70 Onyemaechi; 14 Dani Garcia, 96 Mouzakitis; 27 Strefezza, 8 Diogo Nascimento 90 Cabella; 97 Yazici.

In panchina: 31 Botis, 5 Pirola, 9 El Kaabi, 16 Scipioni, 67 Liatsikouras.

Allenatore: José Luis Mendilibar.

Arbitro: Ivano Pezzuto.  Assistenti: Vito Mastrodonato-Mattia Politi

Note
Ammoniti: Barella (I), Onyemaechi (O), Lautaro Martinez (I)
Corner: 0-2
Recupero: 1°T 1'. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 21:20
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
