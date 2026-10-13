INTER-CLUB BRUGGE 0-1 (30' Tresoldi (R))

LIVE MATCH

37' - Anche il VAR conferma, strozzata la gioia di San Siro.

36' - Lautaro trova l'1-1, ma è futto fermo per fuorigioco.

36' - Fallo su Bisseck, l'Inter guadagna una punizione interessante.

34' - Altra ripartenza Brugge, Virgili punta Diouf poi calcia a lato.

33' - Calhanoglu spacca la traversa! Tiro potentissimo del turco dopo che Lautaro aveva perso la sfera in area, palla che colpisce il legno con Barella che manda alto sul tap-in.

30' - Va dal dischetto Tresoldi... GOL DEL BRUGGE! Palla sotto la traversa, Martinez spiazzato! Rigore perfetto!


29' - Calcio di rigore per il Brugge: ripartenza fulminea da corner di Forbs, atterrato da Calhanoglu. Saggi non ha dubbi. Ammonito anche il centrocampista nerazzurro.

28' - Vetleesen salva su Zielinski lanciato in area a tu per tu con Sommer, grande recupero applaudito da Sommer

27' - Cartellino giallo per Spileers, al secondo duro intervento su Lautaro.

26' - Traversa di Tresoldi! Inter poco reattiva sul calcio d'angolo, la palla ballonzola in area finché l'italo-tedesco non la calcia stampandola sul montante.

25' - Azione in velocità sulla destra del Brugge, Akanji spedisce la palla in corner.

23' - Bravissimo Diouf a uscire da una situazione ingarbugliata, l'azione prosegue fino al tiro di Lautaro che termina fuori. 

21' - Un rimpallo fortuito su Dimarco per poco non regala al Brugge un'occasione d'oro, ci mette il corpo Bisseck per allontanare i guai.

18' - Dimarco controlla e calcia dalla distanza, pallone che si impenna e finisce sugli spalti.

17' - Diouf da sinistra punta Seys, poi appoggia per Lautaro che prova il tiro trovando l'opposizione di un difensore. Primo corner della gara.

16' - Applausi per Barella dopo un gran numero a eludere l'intervento di due difensori.15' - Bravo ZIelinski a recuperare un pallone, meno quando si tratta di provare l'appoggio per Dimarco.

11' - Brutto errore di Calhanoglu che sbaglia a calibrare un passaggio filtrante, palla regalata al Brugge.

11' - Lautaro si gira e tira a ridosso dell'area, conclusione centrale facile per Sommer.

7' - Si segnala in tribuna la presenza di Filip Stankovic, portiere del Venezia e fratello di Aleksandar. Con lui il figlio di Mihajlovic.

5' - Thuram vicino alla rete. L'azione è di Bisseck che parte dalla metà campo e appoggia per il francese bravo ad avere la meglio su Spileers per poi calciare sul fondo.

3' - Diouf parte sulla destra, salta Seys poi si invola a testa bassa in area fino quasi ad arrivare al contatto con Sommer che respinge la palla col corpo.

2' - Brutto intervento ai danni di Lautaro, che rimane a terra per qualche istante.

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21.00 - Il Brugge batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.59 - Lautaro e Vanaken davanti all'arbitro Saggi per il sorteggio.

20.57 - Inter e Brugge entrano sul terreno di gioco.

20.55 - Le squadre arrivano nel tunnel, abbracci tra Sommer e Lautaro.

20.45 - Le squadre rientrano negli spogliatoi. Tra poco sarà Inter-Club Brugge.

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IL TABELLINO
INTER-CLUB BRUGGE 0-1
MARCATORE: 30' Tresoldi (R)


INTER: 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 94 Esposito, 99 Spence.

Allenatore: Cristian Chivu

CLUB BRUGGE: 1 Sommer; 64 Sabbe, 58 Spileers, 44 Mechele, 65 Seys; 9 Forbs, 10 Vetlesen, 8 Potts, 20 Vanaken, 11 Virgili; 7 Tresoldi.

In panchina: 29 Jackers, 81 Vanden Driessche, 3 Han-beom Lee, 16 Tsawa, 17 Vermant, 32 Dams, 39 Robberechts, 41 Siquet, 62 Audoor, 67 Diakhon, 77 Vasovic, 80 Lemaréchal

Allenatore: Ivan Leko

Arbitro: Saggi (NOR). Assistenti: Dale - Haukåsen. Quarto ufficiale: Kringstad. VAR: Del Cerro Grande (ESP). Assistente VAR: Soto Grado.

Note
Ammonti: Spileers (B), Calhanoglu (I)
Possesso palla: 52%-48%
Tiri in porta: 2-1
Tiri totali: 10-4
Corner: 1-0

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 21:30 / Fonte: Dall'inviato a San Siro
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.