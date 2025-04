Infermeria affollata per l'Inter, che al momento ha fermi ai box Piotr Zielinski, Denzel Dumfries e Mehdi Taremi. A loro tre si aggiungono (in parte) Lautaro Martinez, Federico Dimarco e Marko Arnautovic: gli ultimi due ieri sera erano in panchina a San Siro nel derby di Coppa Italia contro il Milan per degli affaticamenti che saranno da valutare con attenzione in vista della trasferta di Parma e di quella di Monaco in Champions League.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui vari recuperi partendo dalla notizia positiva del giorno che riguarda il rientro imminente del Toro, che oggi si è allenato in gruppo: il capitano dell'Inter sarà sicuramente a disposizione per il match di sabato al Tardini, anche se sarà da gestire in vista del quarto di finale d'andata di Champions contro il Bayern Monaco che è in programma appena tre giorni dopo. Dovrebbero figurare tra i convocati per la sfida contro il Parma anche Dimarco e Arnautovic, mentre sono certe le assenze di Zielinski, Taremi e Dumfries: il polacco tornerà tra fine aprile ed inizio maggio, l'iraniano intorno a Pasqua. Diversa la situazione dell'olandese che salterà sia Parma che Monaco perché i tempi di recupero si sono allungati ulteriormente, tanto che "l'esterno non recupererà nemmeno per la sfida di ritorno contro il Bayern", sentenzia la rosea.

