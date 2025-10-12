L'Inter si ritroverà martedì ad Appiano per la ripresa degli allenamenti dopo che Cristian Chivu ha deciso di concedere tre giorni di riposo alla squadra in seguito all'amichevole giocata in Libia contro l'Atletico Madrid. I nerazzurri, che aspettano i rientri dei vari nazionali, saranno chiamati a preparare la trasferta dell'Olimpico contro la Roma. Ieri solo Marcus Thuram ha fatto tappa nel centro sportivo interista: il francese ha proseguito le terapie per ristabilirsi dal risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra.
Oggi anche Tikus potrà godere di una giornata libera, mentre domani riprenderà il percorso di recupero. "La convocazione per la prossima partita di campionato non è affatto scontata: si deciderà soltanto a ridosso della partenza per la Capitale. L’obiettivo principale, considerando le tante gare ravvicinate che attendono l’Inter, è di non correre alcun rischio", scrive il Corriere dello Sport.
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
