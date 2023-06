L'Inter non vuole perdere le distanze da Raoul Bellanova, ma come noto la cifra di sette milioni per il riscatto fissata l'anno scorso con il Cagliari viene definita eccessiva e allora i nerazzurri studiano soluzioni alternative. In particolare, secondo le informazioni di FcInterNews.it, l'Inter vorrebbe tenere l'ex Bordeaux in prestito per un'altra stagione ma a quel punto con l'inserimento dell'obbligo di riscatto, fissato a cifre più basse. In alternativa, versare subito 4 milioni di euro, somma che potrebbe essere accettabile per il club rossoblu, da integrare ai 3 milioni già versati nelle casse sarde.

Possono entrare nella trattativa anche alcuni elementi della cantera interista, ma bisogna capire in merito le intenzioni del club. Bellanova, comunque, ha la volontà di rimanere in nerazzurro e alla fine potrebbe anche essere esaudita. Da capire comunque la formula giusta per mettere d'accordo tutti, se ne parlerà con calma nei prossimi giorni.

