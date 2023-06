Se Edin Dzeko sembra destinato a ripartire dalla Turchia, esattamente dove probabilmente ha disputato l'ultima partita con la maglia dell'Inter, Joaquin Correa non ha intenzione di seguire le orme del bosniaco.

Nonostante l'interesse manifestato da alcuni club della mezza luna, El Tucu è stato chiaro con il suo agente Alessandro Lucci (attualmente in Turchia per Dzeko): o Inter oppure rimanere in Italia, visto che presto convolerà a nozze con la figlia di Pierluigi Casiraghi e non vuole trasferirsi oltre il confine. Pertanto, su indicazione dell'Inter, il manager dovrà cercare un'alternativa ai nerazzurri e il margine di movimento si restringe ulteriormente. Serie A, verosimilmente in prestito visto che è improbabile che un potenziale candidato decida di investire anche solo una quindicina di milioni per l'attaccante argentino. Il quale, in cuore suo, spera di poter rimanere anche come quarta punta.

