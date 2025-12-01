Statuetta anche per Lautaro Martinez al 'Gran Galà del Calcio'. L'attaccante argentino, inserito nella top 11 della Serie A 2024-25, ha parlato così dal palco dopo aver ritirato il premio: "È un orgoglio essere capitano dell’Inter, arrivare in questo club mi ha cambiato la vita - le parole del Toro riportate da TMW -. Cerco di migliorare ogni giorno e di imparare anche dai miei compagni. C’è sempre da migliorare: risultati, prestazioni, atteggiamenti, tutto. Si lavora ogni giorno per questo: per portare l’Inter più in alto possibile".