Sono ben cinque i giocatori dell'Inter inseriti nella top 11 della Serie A 2024-25 al Gran Galà del Calcio contro i due del Napoli campione d'Italia. Dumfries, Bastoni e Dimarco compongo la difesa a quattro davanti al romanista Svilar insieme all'azzurro Rrahmani, Barella fa parte del trio di centrocampo completato dall'ex milanista Rejinders e da McTominay, premiato come MVP assoluto dello scorso campionato. In avanti Lautaro Martinez fa coppia con Moise Kean.

TOP 11 SERIE A 2024-25:



SVILAR (Roma)

DUMFRIES (Inter), RRAHMANI (Napoli), BASTONI (Inter), DIMARCO (Inter)

MCTOMINAY (Napoli), BARELLA (Inter), REIJNDERS (Milan, oggi al Manchester City)

LAUTARO MARTINEZ (Inter), KEAN (Fiorentina), RETEGUI (Atalanta, oggi all'Al-Qadsiah)