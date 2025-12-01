"È stata una stagione intensa. Complimenti al Napoli: quando una squadra vince lo merita sempre. Ora è una nuova stagione, vogliamo lottare per tutti gli obiettivi". Queste le parole pronunciate da Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, dal palco del 'Gran Galà del Calcio'. Il nerazzurro è stato inserito tra i quattro migliori difensori della scorsa stagione con Dimarco, Dumfries e Rrahmani.