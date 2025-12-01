Tra i tre migliori centrocampisti della passata stagione di Serie A premiati al 'Gran Galà del Calcio', Nicolò Barella ha parlato così dopo aver ritirato il riconoscimento: "Sicuramente il calcio è diventato molto più fisico, un po’ più veloce. Diciamo che cerco di mettermi a disposizione della squadra, cerco di di farlo nel modo giusto e di dare il 100%", le parole del centrocampista sardo. Che poi ha spostato il suo sguardo sulla Nazionale: "La pressione c’è sempre quando si gioca in azzurro, che è la cosa più bella del mondo. Dobbiamo ritrovare un po’ di fiducia e Gattuso in questo ci sta aiutando tanto. So che in questo momento dirlo è brutto, ma anche dall’ultima partita (Italia-Norvegia 1-4, ndr) dobbiamo prendere il meglio. Abbiamo tempo per preparare i playoff. Faremo del nostro meglio".