Grande affermazione della Cremonese, che conquista tre punti importantissimi con un tris sonoro a Bologna. Apre le marcature Payero, dopo che il Bologna aveva colpito un palo con Orsolini. Il raddoppio arriva negli spazi ed è timbrato dal consueto attacco alla profondità di Vardy, lesto a depositare nel sacco. Nella ripresa ci pensa ancora una volta Vardy a calare il tris per la doppietta personale. I felsinei attaccano a testa bassa provandoci pur senza troppa convinzione. Festeggiano gli ospiti dopo tre sconfitte consecutive.

Data: Lun 01 dicembre 2025 alle 22:48
Autore: Niccolò Anfosso
