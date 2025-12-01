Denzel Dumfries è uno dei quattro giocatori premiati al Gran Galà del Calcio come elemento che compone la miglior linea difensiva della Serie A 2024-25: "Siamo forti, giochiamo insieme da tanti anni e lavoriamo sempre per migliorare. Siamo una famiglia", le parole dell'olandese sul palco assieme a Dimarco, Bastoni e Rrahmani.

Ai box dopo l'infortunio accusato in Inter-Lazio prima della sosta, l'ex PSV aggiorna così sulle sue condizioni: "Speriamo di recuperare in due-tre settimane. Sto lavorando e voglio rientrare il prima possibile".