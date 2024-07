Un possibile trasferimento di Kristjan Asllani alla Fiorentina - indiscrezione emersa nelle ultime ore tra le varie voci di mercato - non è un’opzione al momento percorribile.

Secondo quanto appurato FcInterNews.it direttamente da Viale della Liberazione la notizia non è plausibile. Sia perché Asllani comunque viene reputato un elemento importante della rosa (che poi possa essere eventualmente ceduto per un’offerta fuori mercato è un discorso diverso, che probabilmente vale per quasi tutti i calciatori della Serie A), sia perché la valutazione dell’albanese è comunque molto importante.

Da sottolineare infine la volontà di Asllani, felice a Milano e pronto per vivere un’altra annata in nerazzurro, la squadra tifata sin da bambino.

