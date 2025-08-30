Domani sera a San Siro andrà in scena il confronto numero 105 tra Inter e Udinese in Serie A, con un bilancio di 55 successi nerazzurri, 27 pareggi e 22 vittorie friulane. Negli ultimi sette precedenti giocati a San Siro l'Inter ha ottenuto 7 vittorie, con 18 gol segnati e solamente tre subiti.