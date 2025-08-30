Si sono chiusi i primi due anticipi della seconda giornata di Serie A. Pari e patta tra Parma e Atalanta: succede tutto nel finale, con Pasalic che apre le marcature, il neo arrivato Cutrone timbra la rete del pareggio e salva Cuesta dalla seconda sconfitta filata. Bene il Bologna che fa valere la legge del Dall'Ara: 1-0 al Como, decide un gol di Orsolini.