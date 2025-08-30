Si sono chiusi i primi due anticipi della seconda giornata di Serie A. Pari e patta tra Parma e Atalanta: succede tutto nel finale, con Pasalic che apre le marcature, il neo arrivato Cutrone timbra la rete del pareggio e salva Cuesta dalla seconda sconfitta filata. Bene il Bologna che fa valere la legge del Dall'Ara: 1-0 al Como, decide un gol di Orsolini.
Sezione: News / Data: Sab 30 agosto 2025 alle 20:27
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - News
Oscar Piastri piazza la pole position del GP d'Olanda. Il premio per lui dall'ospite d'onore Julio Cruz
Baroni: "Il dolore del ko con l'Inter deve lasciare spazio al lavoro. Asllani ha voluto fortemente il Toro e per domani..."
Champions, il calendario delle italiane: l'Atalanta apre col PSG, il Napoli va a Manchester e la Juve sfida il BVB
Bookies - Serie A, Inter favorita anche contro l'Udinese: bis nerazzurro a bassa quota, Thu-La ancora decisiva
Di Napoli: "L'Inter ha un girone tosto, ma per quello che ha fatto dobbiamo tenerla come prima favorita tra le italiane"
Altre notizie
Sabato 30 ago
- 21:06 Lombardi: "Ausilio è una colonna portante per l'Inter, credo che resterà. Lookman? Rimarrà all'Atalanta"
- 20:52 Inter Women, Magull: "Felici per questa vittoria che ci permette di proseguire in Europa"
- 20:38 Inter-Udinese, sono 105 i precedenti in Serie A: filotto nerazzurro di vittorie a San Siro nelle ultime 7
- 20:27 Cutrone subito in gol: il Parma riprende l'Atalanta. Ok il Bologna: Orsolini piega il Como
- 20:10 Inter Women, Polli: "Vogliamo continuare al meglio in Europa. Pensiamo subito alla Fiorentina"
- 19:55 fcinInter-Udinese, in tribuna anche una vecchia conoscenza: Ivan Perisic
- 19:40 Inter Women, Bugeja: "Felici per questa bellissima vittoria, dobbiamo andare avanti"
- 19:27 L'Atletico Madrid non si sblocca, pari in casa dell'Alaves: nessuna vittoria nelle prime tre partite della Liga
- 19:12 Inter Women, Piovani esulta: "Felici di proseguire il percorso europeo. Serturini? Infortunio sembra grave"
- 18:57 Ajax primo avversario dell'Inter in Champions: solo 1-1 in casa del Volendam. Klaassen in campo nella ripresa
- 18:44 Oscar Piastri piazza la pole position del GP d'Olanda. Il premio per lui dall'ospite d'onore Julio Cruz
- 18:27 Atalanta, Percassi: "Lookman? La nostra posizione è chiara. Vediamo cosa succede, ma non ci aspettiamo grandi novità"
- 18:13 Romano: "Offerta importante dell'Al Hilal per Ausilio. Gli arabi attendono una risposta nelle prossime settimane"
- 17:57 Barcellona, Flick non si dà pace: "Lo scorso anno con l'Inter meritavamo di più"
- 17:43 Buona notizia: Massimo Moratti è stato estubato ed è tornato a respirare autonomamente
- 17:28 Condò: "Mourinho? Un angelo torvo. Il Triplete dell'Inter la sua impresa più grande"
- 17:14 Sky - Chivu (ri)trova Calhanoglu, ma non rinuncia a Sucic. C'è Pio ma l'attacco è affidato alla ThuLa
- 17:00 Sucic & co., brillare non è una garanzia. Il turnover di Chivu si basa su un principio fondamentale: la meritocrazia
- 16:46 Juventus, Tudor: "Sorteggi Champions, soddisfatti o no cambia poco. Non dico mai chi sostituirà Cambiaso"
- 16:32 Milan, Leao punta allo scudetto: "Col Lecce gran vittoria. Dobbiamo continuare così per arrivare primi"
- 16:18 Inzaghi in Arabia, Di Biagio assicura: "L'ho visto sereno, tranquillo e rilassato"
- 16:03 Baroni: "Il dolore del ko con l'Inter deve lasciare spazio al lavoro. Asllani ha voluto fortemente il Toro e per domani..."
- 15:49 Champions, il calendario delle italiane: l'Atalanta apre col PSG, il Napoli va a Manchester e la Juve sfida il BVB
- 15:35 Tra Inter e Nazionale Italiana: Chivu e i due mesi per realizzare il sogno lungo una vita di Pio Esposito
- 15:18 Da addio certo a punto di riferimento: la controrivoluzione di Hakan Calhanoglu sancita da Cristian Chivu
- 15:04 UFFICIALE - Il Newcastle spende 85 milioni per Woltemade: è l'acquisto più costoso della storia dei Magpies
- 14:50 videoMourinho esonerato dal Fenerbahce: lo Special One 'pizzicato' solo in aeroporto prima della partenza
- 14:35 Qui Udinese - Padelli salta la sfida dell'ex contro l'Inter: trauma al ginocchio
- 14:20 Chivu: "Udinese squadra ostica, ecco cosa non dovremo sbagliare". Poi risponde su Calhanoglu e Frattesi
- 13:30 Romano: "Taremi-Olympiacos, all'Inter 2,5 milioni di euro. Club al lavoro per il via libera"
- 13:15 L'Inter Women si sbarazza del Valur con un poker: le nerazzurre di Piovani continuano il loro percorso europeo
- 13:00 In Grecia - Taremi dice sì all'OIympiacos: firmerà un biennale. L'Inter incasserà 2 milioni
- 12:45 Sky - Chivu non cambia l'Inter: contro l'Udinese una sola novità di formazione e un dubbio
- 12:30 Champions League, il calendario dell'Inter: si apre ad Amsterdam, si chiude a Dortmund
- 12:16 UFFICIALE - Nuovo colpo per l'Inter U23: ecco Kaczmarski. Affare in prestito con obbligo
- 12:02 Corsera - Nuovo San Siro: 2 settembre giornata decisiva. C'è una deadline che va rispettata
- 11:48 UFFICIALE - Savona passa al Nottingham Forest: arriva l'annuncio della Juventus
- 11:33 TS - Moratti, situazione seria ma sotto osservazione: si registra un lento ma costante miglioramento
- 11:19 UFFICIALE - Nkunku dal Chelsea al Milan a titolo definitivo: il francese firma fino al 2030
- 11:04 De Biasi: "Torino, il ko con l'Inter è pesante e fastidioso. Asllani può essere il play che serviva ai granata"
- 10:49 TS - Frattesi, nessuna offerta dal Newcastle. La sensazione è che resterà ancora all'Inter
- 10:34 Vieri: "Inter favorita, ha sempre la rosa migliore. Esposito? Fisico e mentalità. Su Chivu e le scorie di Monaco..."
- 10:20 Qualificazione alla UEFA Women's Champions League, l'Inter Women sfida il Valur: le formazioni ufficiali
- 10:06 Benarrivo: "Il Napoli ha comprato tanto ed è in pole davanti all'Inter di Chivu"
- 09:52 Settore giovanile, il programma del week-end: spicca Fiorentina-Inter U20
- 09:38 CdS - Chivu prepara una novità importante rispetto alla gestione Inzaghi
- 09:24 GdS - Thuram, Lautaro e Calhanoglu finalmente riuniti: rendez-vous tutt'altro che banale
- 09:10 GdS - Moratti in costante miglioramento: presto potrebbe essere estubato
- 08:56 GdS - Champions, oggi alle 12 la Uefa comunicherà tutto il calendario
- 08:42 GdS - Esposito entra nel mondo dei grandi con Chivu e Gattuso. Ha già stupito tutti e ha superato anche la temutissima prova-Acerbi
- 08:28 GdS - Taremi, accordo totale tra Inter e Olympiacos: 3 milioni. Ma le richieste...
- 08:14 CdS - Chivu ritrova due pedine e resta con un solo dubbio: la probabile formazione
- 08:00 CdS - Frattesi, nuovi stimoli con Chivu: presto in campo. Newcastle? L'Inter ascolterebbe solo questa offerta
- 01:00 Sky - Donnarumma-City, operazione complicata: non c'è ancora l'accordo tra le tre parti
- 00:53 Dalla Francia - Il Marsiglia non molla Pavard, ma l’operazione è complicata: il motivo
- 00:40 Allegri: "La maglia del Milan non ti fa vincere le partite, bisogna avere intensità. Nkunku? Grande qualità"
- 00:20 Balotelli va in Australia? Il DS del Perth Glory esclama: "Sarebbe fantastico, ma è un'impresa ardua"
- 00:00 Critiche legittime, insulti vergognosi
Venerdì 29 ago
- 23:58 Striscione della Nord per Moratti fuori da San Siro: "Presidente, la tua Curva è con te"
- 23:54 Sky - Frattesi, Newcastle interessato ma ancora niente di concreto. Per far barcollare l'Inter serve una proposta importante
- 23:40 Bookies - Serie A, Inter favorita anche contro l'Udinese: bis nerazzurro a bassa quota, Thu-La ancora decisiva
- 23:25 Grillo: "Attenzione all'Inter U23, può essere la sorpresa del Girone A"
- 23:10 Di Napoli: "L'Inter ha un girone tosto, ma per quello che ha fatto dobbiamo tenerla come prima favorita tra le italiane"
- 23:04 Dalla Grecia - Olympiacos, accantonata la pista Taremi: il club punta altri profili
- 22:55 Il Milan si rialza: Lecce battuto grazie a Loftus-Cheek e Pulisic
- 22:40 Il fratello di Dimarco passa alla Pro Patria e domenica sfiderà subito l'Inter U23 nella seconda giornata di C
- 22:25 La differenza tra necessità e opportunità. Perché perso Lookman l'Inter si sente a posto così
- 22:10 UFFICIALE - Ziolkowski è un nuovo giocatore della Roma
- 21:55 La Nazione - Akinsanmiro già entrato negli schemi del Pisa. E l'Inter ha il contro-riscatto
- 21:40 Qui Udinese - Verso l'Inter con qualche dubbio: un ballottaggio in difesa e l'esordio di Buksa