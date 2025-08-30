Interista una volta, anzi 254 con 55 gol, interista per sempre. Ivan Perisic trascorrerà la domenica libera a Milano, come qualsiasi tifoso nerazzurro. A meno di cambi di programma dell’ultim’ora – come appreso in esclusiva da FcInterNews - infatti il croato volerà a Milano per seguire dal vivo a San Siro la sfida di Lautaro e compagni contro l’Udinese.

Sarà insomma – letteralmente – un sostenitore in più allo stadio, dimostrando ancora una volta, ma fuori dal campo, l’attaccamento alla Beneamata.

Sezione: Focus / Data: Sab 30 agosto 2025 alle 19:55
Autore: Simone Togna
