"Nel secondo tempo abbiamo alzato il livello e la velocità del palleggio, abbiamo fatto qualche aggiustamento su come attaccare un blocco basso, abbiamo alzato anche il livello di intensità e la ricerca un po' tra le linee ma anche nelle giocate in avanti e siamo riusciti a sbloccarla", ha spiegato a Radio Serie A, Cristian Chivu dopo la vittoria di ieri della sua Inter contro il Cagliari, squadra battuta per 3-0 dalla Capolista che oggi ora godersi un weekend in relax.
"Poi da lì questa squadra quando si sblocca mentalmente, quando inizia a trovare anche dal punto vista mentale un po' di comfort, veramente alza livello sia dal punto di vista individuale che dal punto di vista collettivo - ha continuato spiegando il secondo tempo scoppiettante dei nerazzurri -. Siamo tutti consapevoli di quello che è il momento della stagione, dell'importanza di queste partite... poi ovvio che a me fa piacere vedere giocate giuste e qualità. Fa piacere vedere giocatori che hanno alzato il livello e che veramente stanno facendo molto bene", ha continuato.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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