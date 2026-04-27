Chissà se nell'ormai famigerata indagine della Procura di Milano sulla frode sportiva emergerà che anche Maurizio Mariani, romano, sezione di Aprilia, classe 1982 e rappresentante dell'Italia ai prossimi Mondiali, rientra nella cerchia degli arbitri non graditi all'Inter. Se così fosse, non sarebbe affatto inaspettato. Inaspettato come, nella sua interpretazione, non è quel pallone che Duvan Zapata scaglia di testa verso il braccio destro di Carlos Augusto al 75' di Torino-Inter, su cui aveva giustamente fatto proseguire non ravvisando alcuna irregolarità. Esattamente come accaduto a Napoli il 25 ottobre 2025 (ultima direzione dei nerazzurri), quando non era intervenuto sul contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo intorno alla mezz'ora. Niente di ravvisabile dal campo, azioni valutate in diretta com'è giusto che sia. Poi succede qualcosa: viene richiamato. Al Maradona dall'assistente Daniele Bindoni (presente anche ieri), all'Olimpico Grande Torino dal VAR Paolo Mazzoleni. E lì cambia decisione, anche se con modalità differenti. Contro il Napoli si fida dell'assistente, posizionato comunque peggio di lui rispetto all'episodio (che verrà considerato un errore, soprattutto nel protocollo, dai vertici AIA), con Valerio Marini che approva al VAR; contro il Torino riguarda le immagini per oltre un minuto e alla fine opta per la concessione del rigore. Ignorando la dinamica che inviterebbe a ben altra interpretazione, in linea con quella degli ultimi mesi. In entrambi i casi, due rigori concessi contro l'Inter, due decisioni errate. Basterebbe per essere 'non gradito' ai nerazzurri?
Posto che quanto accaduto a Napoli non solo è una valutazione sbagliata del contatto, ma è anche una clamorosa violazione del protocollo (Mariani non rivede mai l'azione al VAR ma l'ultima parola spetta a lui), vale la pena soffermarsi sulla decisione che ha permesso al Torino di agguantare il 2-2 dal dischetto con Nikola Vlasic. A parte qualche voce fuori dal coro, la maggior parte degli addetti ai lavori concordano sul fatto che il fallo di mano di Carlos Augusto, in base alle più recenti direttive, non può essere punito con un penalty per più di una ragione: il difensore è di spalle e si gira solo all'ultimo, quanto basta per considerarlo un pallone inaspettato; la posizione del braccio è più che naturale proprio per il motivo di cui sopra; il movimento del difensore è finalizzato soprattutto a proteggersi istintivamente dal contatto con Duvan Zapata, che sta per finirgli addosso. Limitarsi ad annunciare che è rigore solo perché il braccio non è in posizione naturale significa sconfessare tutti gli altri aspetti dell'episodio, che indicherebbero una decisione opposta.
In attesa di capire come verrà spiegato quanto accaduto a Open Var, sempre che vada in onda viste le recenti vicende giudiziarie, vale la pena ricordare come finora i vertici dell'AIA abbiano giudicato legittime le decisioni in Milan-Inter (fallo di mano di Samuele Ricci al 95' sull'1-0) e Fiorentina-Inter (fallo di mano di Marin Pongracic sullo 0-1), giustificando il mancato intervento del VAR con il concetto di pallone inaspettato o braccio posizionato in modo naturale (o dentro la sagoma). Eppure entrambi i concetti possono serenamente, persino con maggior vigore, associati al tocco di braccio di Carlos Augusto sul colpo di testa ravvicinatissimo di Zapata. Invece nella fattispecie Mariani, mal suggerito da Mazzoleni, cambia la decisione di campo lasciandosi influenzare. E che non sia particolarmente convinto lo si intuisce dal tempo che trascorre al monitor, perché non c'è un'immagine chiara che suggerisca l'evidente errore. Quindi la domanda è: qual è il metro arbitrale? Non c'è bisogno di lasciarsi andare al vittimismo, basta elencare gli episodi più recenti per sostenere che quando c'è di mezzo l'Inter le valutazioni non rispecchiano sempre il trend. E se a questo si aggiungono il rigore clamoroso non concesso ai nerazzurri contro l'Atalanta per fallo di Giorgio Scalvini su Davide Frattesi al minuto 85 e quello regalato al Como nel finale sul tiro di Nico Paz a cui si è opposto a distanza di sicurezza Ange Bonny, il quadro assume contorni sempre più preoccupanti. Perché se gli arbitri sbagliano, lo fanno tendenzialmente a danno dell'Inter e con tante prove più o meno evidenti il retropensiero nasce spontaneo.
Per questa ragione, sempre parlando per ipotesi, servirebbe uno sforzo di immaginazione per credere che la società abbia arbitri graditi visto l'andazzo generale di questi ultimi anni. Più plausibile non ce ne sia nessuno. Ma si scherza, ovviamente...
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 18:00 Le nozze d'oro di Thuram con l'Inter: sono 50 le gioie nerazzurre
- 17:45 A volte ritornano: Mariani, il rigore contro l'Inter, l'errore
- 17:30 Bookies - Strada spianata per l'Inter col Parma: la vittoria offerta a 1,23
- 17:15 Mondiale per Club, cambia il ranking della FIFA. Novità per la Champions
- 17:04 Lazio-Inter di campionato, da martedì 5 maggio la vendita del settore ospiti
- 16:53 Damiani: "Inter nettamente superiore a tutte, anche sul piano del gioco"
- 16:42 Carmagnini: "Macché Calciopoli, Rocchi denunciato da uno fatto fuori"
- 16:31 Milan, frattura allo zigomo per Modric: il centrocampista sotto i ferri
- 16:22 Prandelli: "Non penso ad una nuova Calciopoli. Conte nuovo CT ideale"
- 16:13 Roma, Tarantino non è in bilico: a inizio maggio la firma coi giallorossi
- 16:03 Mercato estivo 2026, stabiliti i termini di tesseramento per i professionisti
- 15:52 AIA, sarà Dino Tommasi il nuovo designatore arbitrale ad interim
- 15:43 Allenamento mattutino per l'Inter che domani resterà a riposo. Il punto dalla Pinetina
- 15:37 La Procura di Milano: "Caos arbitri, l'Inter e i suoi dirigenti non indagati"
- 15:34 L'ex arbitro De Meo sul 'Gioca Jouer': "Tutti sapevano, c'era malumore"
- 15:23 Parla Abete: "Il commissariamento della FIGC non è mai una soluzione"
- 15:12 La Russa: "Marotta è sereno e anche io. Quando vinciamo diamo fastidio"
- 15:03 STAGIONE FINITA per CALHA? L'AVVOCATO-TIFOSO e la FOLLE DENUNCIA su INTER-VERONA: NASCE tutto così?
- 14:52 Un club italiano bussa per Gonzalo Garcia. Dal Real Madrid risposta secca
- 14:42 Inchiesta arbitri, tensione in Procura a Milano per la gestione dell'indagine
- 14:30 Ceferin: "Con la FIGC commissariata, niente Euro2032". Ma la UEFA nega
- 14:19 Marcolin: "Inter con certezze, Milan e Juve hanno dovuto modificare strategie"
- 14:10 La nota dell'AIA: "Rammaricati per quanto appreso dagli organi di stampa"
- 14:00 Angolo Tattico di Torino-Inter - Thuram prima incontro poi in profondità, Zapata aumenta il peso granata
- 13:49 Condò: "Esposito titolare? Thuram si è ripreso ciò che era suo"
- 13:39 L'Inter ragiona su Massolin: potrebbe diventare la carta per Muharemovic
- 13:30 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 13:20 Casarin: "Arbitri, troppi soldi: per una promozione si fa di tutto"
- 13:17 Stop per Calhanoglu: risentimento al soleo della gamba sinistra
- 13:06 Il Podcast di FcIN - Torino-Inter 2-2, l'analisi di Andrea Bosio: il traguardo si avvicina comunque
- 12:51 videoLa gioia di Thuram è per l'assist di Dimarco: "Hai il record!"
- 12:42 Non solo Tonoli: altri due giovani del Modena nel mirino di Baccin
- 12:31 Caos arbitri, Grassani: "L'Inter rischia? Nerazzurri assolutamente estranei"
- 12:20 Il Messaggero - Inter su Koné, la Roma punta alla mega plusvalenza
- 12:10 D'Avirro, legale di Rocchi: "Nuova Calciopoli? Questa è un'altra cosa"
- 12:00 videoUna MONTAGNA di LETAME mentre si avvicina il 21° SCUDETTO: analisi di un FOLLE WEEKEND
- 11:53 GdS - Thuram locomotore Scudetto: dalla crisi a 2° tra i bomber in A
- 11:45 Ranocchia: "Inter-Parma già scritto. Chivu ha ritrovato alcuni giocatori"
- 11:33 Trevisani: "Carlos Augusto inatteso e Pongracic no? Su Rocchi dico che..."
- 11:22 Darmian a RAI Radio Uno: "Spiace non aver vinto, ma a noi cambia poco"
- 11:11 Rigore per il Torino, Cesari: "Quello di Carlos un gesto per proteggersi"
- 11:02 Non solo bussate: a Lissone esisteva un vero vocabolario di gesti
- 10:47 Croce, che ha denunciato dopo Inter-Verona: "Ci avevo visto giusto"
- 10:34 Bergonzi: "Come fa il 'mani' di Carlos Augusto ad essere innaturale?"
- 10:20 Adani: "L'Inter merita lo Scudetto: punto. E vince perché..."
- 10:06 Inchiesta frode sportiva, altri tre iscritti nel registro degli indagati
- 09:52 Bisseck: "Noi un po' leggeri, ora calcio serio e poi festeggiamo"
- 09:38 Capello: "Indagine arbitri? Aspettiamo. Sì ai calciatori in sala Var"
- 09:24 GdS - Indagine arbitri, davvero all'Inter non conveniva Doveri in finale?
- 09:10 Pagelle TS - Bisseck, gol e iniziative. Bonny eccessivamente lezioso
- 08:56 Corsera - L'indagine sugli arbitri parte da prima dell'esposto di Rocca
- 08:42 Pagelle CdS - Thuram ritrovato, Akanji fuori posizione. Dimarco dipinge
- 08:28 Indagine arbitri: il primo esposto dopo Inter-Verona 2-1? La ricostruzione
- 08:14 Pagelle GdS - Bisseck dominante, Thuram traino d'aprile. Sucic delude
- 08:00 A Torino pareggio "non gradito". Ma è un assist a Chivu e l'Inter per chiudere l'urobòro col Parma
- 00:19 Grassani: "Ecco le conseguenze per i club in caso di frode sportiva"
- 00:00 Un editoriale tanto gradito
- 23:53 Milan, Allegri: "Pari giusto contro la Juve, ora due vittorie per la Champions"
- 23:38 Bergomi sul pari dell'Inter: "Certe situazioni esterne possono aver inciso"
- 23:23 Colonna del Lugano, l'ex Mattia Zanotti è al centro del mercato europeo
- 23:08 Union Brescia, Silvestri: "Con l'Inter U23 è stata una vittoria di maturità"
- 22:54 Tra Milan e Juventus vince la paura di farsi male: a San Siro finisce 0-0
- 22:41 Guardiola CT azzurro? Viviano: "Idea eccezionale ma a una condizione"
- 22:27 Torino, Simeone in conferenza: "Voglio chiudere al meglio, al futuro per ora non penso"
- 22:13 Torino, D'Aversa in conferenza: "Ripresa da grande squadra, potevamo anche vincerla"
- 21:59 Tonoli cambia agente: il difensore pronto a entrare nella scuderia di Riso
- 21:44 Inchiesta, Marotta ribadisce: "Non saremo mai coinvolti in questa storia"
- 21:30 Torino-Inter, la moviola - Sul rigore Mariani cambia l'interpretazione in vigore
- 21:14 Inter Club Albania, serata speciale a Tirana con Toldo e Samuel
- 21:10 videoTorino-Inter 2-2, Tramontana se la ride: "L'ennesimo rigore contro. Scegliamoci meglio gli arbitri"