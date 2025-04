Jesper Karlstrom, centrocampista dell'Udinese, ha parlato a Sky Sport poco prima del fischio d'inizio della sfida contro il Genoa in programma al Ferraris. Concentrazione sulle ultime prestazioni dei bianconeri, anche quella contro l'Inter della scorsa giornata: "Non siamo contenti per le ultime 2 partite, ma abbiamo un'occasione per vincere nuovamente", ha dichiarato.