Intervenuto a DAZN dopo la vittoria per 2-1 in casa del Verona, l'ex esterno dell'Inter, oggi al Torino, Valentino Lazaro ha espresso senza nascondersi il desiderio neanche così tanto nascosto di raggiungere l'Europa senza però distaccarsi dalla realtà: "All'Europa crediamo ancora, ma non voglio parlarne troppo. Voglio solo giocare e vincere le prossime due partite, lavoriamo per questo".