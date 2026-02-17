L'assemblea della Lega Serie A ha dato il proprio via libera all’acquisto del 51% di Fantacalcio, il business milionario che coinvolge circa 3 milioni di iscritti. La Lega, come annunciato dal presidente Ezio Simonelli, ha dato il proprio benestare all’acquisto del 51% delle quote del gioco gestito da Quadronica. Secondo quanto appurato da Calcio e Finanza, la proposta ha goduto di un'ampia maggioranza favorevole, visto che sono stati ben 15, tra i quali anche l'Inter, coloro che hanno espresso il proprio gradimento. La cifra dell’intesa è pari a 18 milioni di euro per il 51%.

Hanno espresso invece parere contrario Como, Fiorentina e Napoli, che hanno votato “no” per via del prezzo dell’operazione, ritenuto troppo elevato. Due le astensioni, quelle di Cremonese e Roma.