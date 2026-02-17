A Bergamo si viaggia spediti verso il tutto esaurito per il grande appuntamento di giovedì 26 marzo, quando alle 20.45 l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff mondiali. Dalle ore 12 di oggi, orario in cui è iniziata la vendita libera, i biglietti di tutti i settori dello stadio sono stati esaurito nel giro di un'ora e mezzo: sono stati emessi ben 23 mila tagliandi.
“Grazie per questa ennesima dimostrazione d’affetto - commenta il ct Gennaro Gattuso ai canali della FIGC - il vostro tifo sarà fondamentale per aiutarci a raggiungere la finale. Il 26 marzo scenderete in campo con noi, insieme saremo ancora più forti e determinati".
Sezione: News / Data: Mar 17 febbraio 2026 alle 19:58
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Martedì 17 feb
- 21:09 Bastoni a ITV: "Clima e campo sintetico elementi di difficoltà. Ma non saranno alibi e siamo pronti"
- 20:54 L'AIA al fianco di La Penna e Bastoni: "Minacce gravissime. Un errore non può diventare una campagna d'odio"
- 20:40 Playoff Champions League, il Galatasaray annienta la Juventus: Lang guida la manita con una doppietta
- 20:26 Chivu a ITV: "Sarà una partita difficile ma non dovremo cercare scuse e pensare a noi ed essere pronti"
- 20:12 La 'BordoCam' di Inter-Juve - Mkhitaryan a Frattesi: "Non c'è il giallo su Kalulu". E la faccia del compagno dice tutto
- 19:58 Playoff Mondiali, a Bergamo tutto esaurito per Italia-Irlanda del Nord. Gattuso: "Scenderete in campo con noi"
- 19:43 Inter-Juventus, nessun dubbio su Zielinski. Premiato Bastoni: secondo posto
- 19:29 Del Piero: "Bastoni ha chiesto scusa, questo gli fa onore. Sala? Sono rimasto sorpreso"
- 19:14 Lega Serie A compra il 51% di Fantacalcio, anche l'Inter ha votato a favore dell'operazione
- 19:00 Rivivi la diretta! BASTONI ammette e dà una LEZIONE a tutti! Chivu SHOW, la VIGILIA di BODO-INTER: le ULTIME
- 18:54 Comolli: "Accetterò il verdetto del giudice. Bastoni ha voluto chiedere scusa lui, non commento. A Marotta non rispondo"
- 18:40 Spalletti mette fine alle polemiche: "Juventus-Inter? Abbiamo già lasciato alle spalle quello che è stato"
- 18:26 Juventus, Yildiz: "Contro l'Inter dopo il rosso è stato molto difficile, ma abbiamo fatto una grande prestazione"
- 18:12 Qui Lecce - Squadra subito in campo dopo la vittoria di Cagliari: personalizzato per Berisha, assente Camarda
- 17:59 FOTO - Bastoni parla alla stampa dopo il 'caso Kalulu': anche Lautaro e Barella in conferenza accanto al compagno
- 17:45 Salvini: "San Siro è una parte di me, è straordinario. Ma ormai servono stadi nuovi e più efficienti"
- 17:30 Chivu in conferenza: "Spalletti? Non rispondo agli altri. Abbiamo subito un torto a Napoli e nessuno ha detto niente"
- 17:25 Bastoni in conferenza: "Voglio giocare, sto bene mentalmente. Su di me finto perbenismo e tanta ipocrisia"
- 17:21 Chivu a Sky Sport: "Inter-Juve? Io ho detto la mia e la mantengo. Calha dovrebbe rientrare la settimana prossima"
- 17:15 Bastoni a Sky: "Mi prendo mie responsabilità, dispiaciuto per il mio comportamento. Ho il dovere di riconoscere l'errore"
- 17:02 'Cancelleria' bianconera: dopo averle provate tutte per Mateta ('punta spezzata'...), magari speravano di rifarsi con La Penna. Spiaze!
- 16:48 Sorrentino: "Bastoni massacrato troppo. Ricordo Chiellini esultare dopo un gol mentre ero a terra svenuto"
- 16:33 Adani: "Bastoni-Kalulu, Chivu ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni. Ma non voglio fare la morale"
- 16:19 Leko, all. Brugge: "Stankovic avrà sicuramente una grande carriera. Questo club perfetto per lui"
- 16:04 Thomassen, CEO Bodo/Glimt: "Inter il meglio del meglio, ma essere underdog può essere un vantaggio"
- 15:50 Il quotidiano norvegese Avisa Nordland: "A Bodo il 'truffatore' Bastoni. In Inter-Juve esempio della cultura italiana"
- 15:36 Open VAR, De Marco: "Su Kalulu contatto lieve, ci può stare la simulazione di Bastoni. Mckennie-C. Augusto, decisione corretta"
- 15:22 Giudice sportivo, dieci giocatori squalificati: stop di due turni a Orban 'per espressione ingiuriosa' a Pairetto
- 15:07 Como, Fabregas: "L'Inter la più forte in Italia. Contro il Milan proveremo a fare una grandissima gara"
- 14:53 Bodø/Glimt, l'allenatore Knutsen: "Inter una delle squadre europee top. E siamo consapevoli del loro cinismo"
- 14:37 Bodo/Glimt, Aleesami: "Bastoni? Sono juventino da piccolo, è stato brutto. Però lui è stato più intelligente"
- 14:23 Bodø/Glimt, Gundersen: "Domani la sfida più dura mai affrontata. Le italiane sono ciniche e usano dei 'trucchi'"
- 14:09 Compagnoni: "Bastoni fuori dalla Nazionale? Se togliamo tutti i simulatori a 23 non arriviamo"
- 13:55 UEFA, VAR e simulazioni all'ordine del giorno. Rosetti: "Tecnologia eccellente per le decisioni oggettive"
- 13:40 Ospitaletto, il tecnico Quaresmini preferisce parlare di campo: "Inter U23 con valori importanti, sono contento"
- 13:25 Giudice sportivo, Comolli e Chiellini inibiti. Stop di un turno per Barella e Calhanoglu, Bastoni entra in diffida
- 13:11 Colonnese: "Simulazione di Bastoni, dallo stadio non c'era quella sensazione. Sto zitto, ma nel '98 dovevamo accettare tutto?"
- 12:56 Bookies - Champions, Inter favorita sul Bodo/Glimt. Hoegh e Hauge i principali pericoli
- 12:43 Paparesta: "Moggi a Reggio Calabria fece un decimo di quello che ha fatto Comolli a San Siro"
- 12:29 Allegri: "Scudetto, Inter ancora più favorita. Espulsione d Kalulu come il gol di Muntari? Un episodio non condiziona il campionato"
- 12:14 Trevisani: "Non ho difeso Bastoni: per me va squalificato e multato. Ma il problema è un altro"
- 12:00 BODO-INTER, la VIGILIA. BASTONI parla in CONFERENZA, si ferma ancora CALHA! Out anche FRATTESI
- 11:45 Lecce-Inter, la Prefettura di Lecce ha disposto la chiusura del settore ospiti del 'Via del Mare'
- 11:30 Verini (Comitato ultras e criminalità): "Marotta padrino intoccabile? Saviano ha sbagliato. Paragonare un'ammonizione a Gomorra..."
- 11:16 Siebert arbitro di Bodo/Glimt-Inter: sarà il terzo precedente coi nerazzurri per l'arbitro tedesco
- 11:02 Montella: "La Juve non vince da 6 anni, i 15 punti dall'Inter sono tanti. Su Calhanoglu..."
- 10:48 Bodø/Glimt, Berg: "Inter tra le migliori, ma tutto può succedere. Temo Lautaro, Esposito è un talento. E occhio a Strand"
- 10:34 Musso, ds Ospitaletto contro Vecchi: "Arbitraggio scandaloso, Inter ha valori ma..."
- 10:25 videoL'arrivo del gruppo nerazzurro a Malpensa: inizia la missione Bodo/Glimt
- 10:20 Corsera - Bastoni-Kalulu, ecco cos'ha fatto Chivu col giocatore nerazzurro: il retroscena
- 10:06 TS - Juve sorpresa dalle parole di Marotta: ecco perché. Ma i rapporti tra i due club...
- 09:52 TS - Arbitri sempre più vicini al commissariamento: Gravina pronto alla riforma sul professionismo
- 09:38 TS - Chivu, quanti dubbi per Bodo-Inter: tutti i ballottaggi per il tecnico
- 09:24 Bodo/Glimt-Inter, Chivu perde i pezzi a centrocampo: rimangono a casa Calhanoglu e Frattesi. Le motivazioni
- 09:10 CdS - Verso la Champions: quante insidie per l'Inter in Norvegia!
- 08:56 CdS - Bastoni in conferenza e poi in campo: Chivu non ci rinuncia
- 08:42 GdS - Caos nel tunnel di San Siro: oggi le sanzioni del giudice. Comolli e Chiellini a rischio, da valutare Ferri e Spalletti
- 08:28 GdS - C'è il Bodø: Chivu va già oltre il caso Bastoni. La priorità ora è il campo
- 08:14 GdS - Bastoni in conferenza stampa pre Bodø: si volta pagina. E domani in Norvegia...
- 08:00 GdS - Chivu ricambia l'Inter: riecco Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan dall'inizio. E non solo...
- 02:30 L’opportunità dietro i bonus per i tifosi dell’Inter
- 00:00 Da Chiellini ai cronisti: ipocriti che non siete altro
Lunedì 16 feb
- 23:50 U23, Vecchi: "Rammarico, meritavamo clamorosamente la vittoria. FVS? Sul 2-2 c'era un fallo su Alexiou"
- 23:40 Sabatini: "Senza il calciomercato sarei stato un uomo inutile. Ho arricchito i miei club, devo riconoscermi qualche merito"
- 23:25 Adani ripensa all'espulsione di Kalulu nel derby d'Italia: "Bastoni ha fatto quattro cose non sportive"
- 23:10 Lecce, seconda vittoria di fila prima dell'Inter. Sottil: "Ci siamo rilanciati, ma non abbiamo ancora fatto nulla"
- 22:55 Cassano: "Derby d'Italia, per l'Inter è stato decisivo Chivu. Bastoni? Ora la Juve fa la morale, ma non rompete..."
- 22:52 Ospitaletto-Inter U23, le pagelle: Kamaté segna un bel gol, Berenbruch in crescita
- 22:50 Il Lecce dà continuità: 2-0 a Cagliari nel posticipo di Serie A, scavalcata nuovamente la Fiorentina
- 22:36 Lautaro e i 25 gol in Champions con l'Inter: nel mirino il podio di Del Piero, Inzaghi e Shevchenko