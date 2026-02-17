A Bergamo si viaggia spediti verso il tutto esaurito per il grande appuntamento di giovedì 26 marzo, quando alle 20.45 l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff mondiali. Dalle ore 12 di oggi, orario in cui è iniziata la vendita libera, i biglietti di tutti i settori dello stadio sono stati esaurito nel giro di un'ora e mezzo: sono stati emessi ben 23 mila tagliandi.

“Grazie per questa ennesima dimostrazione d’affetto - commenta il ct Gennaro Gattuso ai canali della FIGC - il vostro tifo sarà fondamentale per aiutarci a raggiungere la finale. Il 26 marzo scenderete in campo con noi, insieme saremo ancora più forti e determinati".