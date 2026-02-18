Prepariamoci insieme a Bodo Glimt-Inter, andata dei playoff di Champions League. Le ultimissime e la probabile formazione. La Juve crolla dopo le polemiche del Derby d'Italia, oggi in campo anche il Milan contro il Como per il recupero in Serie A.

Sezione: Focus / Data: Mer 18 febbraio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
