Dopo la conferenza stampa e l'analisi fatta alle TV, Cristian Chivu si presenta anche ai canali ufficiali dell'Inter per analizzare la sfida di domani contro il Bodo Glimt, match valido per l'andata dei playoff di Champions League: "Che partita possiamo aspettarci? Di playoff di Champions contro una squadra che nelle ultime partite hanno battuto Manchester City e Atletico Madrid. È una squadra ambiziosa che ha avuto progresso negli ultimi anni diventando competitiva che ha fatto risultato nelle competizioni europee: in Conference, in Europa League, Champions. Sappiamo tutti che battere l’Atletico a Madrid non è facile tantomeno vincere contro il City. Dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente perché ci aspetta una gara difficile".

Quali sono gli aspetti ai quali fare maggior attenzione?

"Non dobbiamo cercare scuse e lamentarci né del campo sintetico né delle condizioni meteo. Dobbiamo essere pronti ad accettare l’intensità di questa squadra e di ciò che è diventato il calcio norvegese perché anche la Nazionale sta facendo belle cose. Questo calcio è in crescita esponenziale a livello internazionale e noi dobbiamo essere pronti a fare di tutto per fare una buona prestazione, essere competitivi e accettare il contesto di questa gara".

Il Bodo non gioca neanche il campionato al momento, mentre l’Inter ha un calendario fittissimo.

"Hanno avuto il tempo di prepararla al meglio. Poi la partita, ovviamente, sarà un’altra cosa perché l’emozione sarà diversa ma l’importanza di una partita del genere si sente da un lato e dall’altro. Noi dobbiamo pensare a noi ed essere pronti ad affrontare una squadra forte".