"Innanzitutto io rispetto sempre le decisioni dei giudici, secondo luogo aspettiamo di leggere il verdetto e poi prenderemo la nostra decisione" ha premesso Damien Comolli a Sky Sport dove ha risposto ancora su quanto accaduto in Inter-Juventus all'indomani della decisione del giudice sportivo che lo ha inibito fino al 31 marzo dopo quanto accaduto con La Penna: "Ma qualunque decisione venga presa mi adeguerò. La mia reazione è stata eccessiva, e mi dispiace se ho offeso qualcuno, ma io sono qui per difendere il mio club. Siamo stati vittima di un'ingiustizia, abbiamo reagito in maniera eccessivo e sbagliato, ma abbiamo subito un'ingiustizia" ha detto prima di tornare sulle parole di Marotta e anche di Bastoni.

Vuole rispondere a Marotta?

"Io non voglio rispondere ai commenti fatti da dirigenti di altri club, anche perché non vogliamo più parlare del passato e di persone del passato. Per me Chiellini è talentuoso come dirigente come lo era in campo. Rappresenta il presente e il futuro della Juventus e del calcio italiano. Più giovani saranno i dirigenti, come Giorgio, meglio sarà il campionato italiano. Ho conosciuto pochi dirigenti come Giorgio nel suo ruolo. Quelli che vivono nel passato non mi interessa".

Sul match:

"A San Siro abbiamo mostrato incredibile personalità. Dovremo fare la nostra partita e dimostrare la nostra personalità".

Dopo le parole di Bastoni:

"Non posso commentare, è stata una sua decisione chiedere scusa. A noi spiace per Kalulu perché è lui che sarà squalificato nella prossima partita ed è molto ingiusto. Si è comportato estremamente bene lui ed è estremamente frustrato, quindi i nostri pensieri sono rivolti a lui".

Voi avete parlato di un problema di sistema:

"Noi vogliamo soltanto collaborare con le autorità per migliorare il sistema, non è una questione rivolta a un individuo o meno anche perché non abbiamo voce in capitolo in tal senso. Vogliamo solo aiutare Gravina a cambiare un sistema difettoso e renderlo migliore per il calcio italiano".