Per scrivere la parola 'fine' alle polemiche di Inter-Juventus ci voleva Alessandro Bastoni, oggi protagonista davanti ai microfoni alla vigilia del playoff d'andata di Champions League contro il Bodo/Glimt. Il difensore dell'Inter, che si è pubblicamente assunto la responsabilità di quanto accaduto sabato sera, non è stato lasciato solo durante la conferenza stampa: ad assistere in prima persona c'erano infatti anche il capitano Lautaro Martinez e il vice capitano Nicolò Barella, come testimoniato dallo scatto di Matteo Barzaghi, collega di Sky Sport.

Sezione: News / Data: Mar 17 febbraio 2026 alle 17:59
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
