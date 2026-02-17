Per scrivere la parola 'fine' alle polemiche di Inter-Juventus ci voleva Alessandro Bastoni, oggi protagonista davanti ai microfoni alla vigilia del playoff d'andata di Champions League contro il Bodo/Glimt. Il difensore dell'Inter, che si è pubblicamente assunto la responsabilità di quanto accaduto sabato sera, non è stato lasciato solo durante la conferenza stampa: ad assistere in prima persona c'erano infatti anche il capitano Lautaro Martinez e il vice capitano Nicolò Barella, come testimoniato dallo scatto di Matteo Barzaghi, collega di Sky Sport.

Durante la conferenza stampa di Bastoni e Chivu, in sala stampa entrano Lautaro e Barella per seguirla da vicino. @SkySport @APaventi pic.twitter.com/vZPO3j4rdG — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) February 17, 2026