Successo fondamentale per il Torino al Bentegodi di Verona. Una gara molto combattuta che si è sbloccata dopo 10': leggerezza dell'Hellas, che apre un'autostrada senza curve per Simeone che, davanti a Montipò, timbra il vantaggio con un piatto vincente. Nella ripresa il Toro prova inizialmente a difendersi perché la pressione scaligera è molto alta. Ma a 3 minuti dalla fine il gol del raddoppio granata: porta la firma di Casadei. Nel finale arriva anche il tris di Njie in contropiede. Vittoria di platino per la squadra di Baroni, che inguaia il Verona, ultimo con Fiorentina e Pisa.