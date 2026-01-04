La 'fame' di Inter si è espressa con una grande presenza di pubblico al Meazza per la prima gara interna del 2026 contro il Bologna. Nello specifico, come comunicato dal club nerazzurro, per il posticipo serale della 18esima di Serie A sono presenti 74.710 spettatori, quasi il sold out.

Sezione: News / Data: Dom 04 gennaio 2026 alle 21:44
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print