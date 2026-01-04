Autore del gol che ha sbloccato il risultato nel match vinto dal Napoli sul campo della Lazio. Leonardo Spinazzola è stato protagonista di una conferenza stampa nella pancia dell'Olimpico. Una chiacchierata con i cronisti presenti nella quale il laterale italiano ha risposto così a chi gli chiedeva del rischio di rimanere a mani vuote, lottando su tre fonti, come successo all'Inter l'anno scorso: "Se ci concentriamo su una sola competizione? No, il campionato è ancora lunghissimo e sappiamo che ci saranno delle difficoltà, specialmente in questo mese con il calendario che è spaventoso - le sue parole -. Non pensiamo di arrivare fino alla fine e perdere, noi dobbiamo lottare fino alla fine. Se poi vinceranno gli altri bravi loro, ma noi ce la metteremo tutta. Questo è quello che il mister ci ha sempre trasmesso, abbiamo lo Scudetto sul petto e dobbiamo onorarlo fino alla fine".