Nel corso dell'intervista a DAZN, a pochi minuti da Torino-Verona, Sean Sogliano ha avuto modo di parlare anche del futuro di Giovane, attaccante brasiliano che recentemente è stato accostato anche all'Inter: "Noi siamo abituati a dover fare dei sacrifici economici su giocatori che hanno impattato bene anche nel mese di gennaio, purtroppo è successo. Deciderà la proprietà, sicuramente noi siamo contenti di questo ragazzo, che si è inserito bene e ha grande prospettiva. Ripeto: noi abbiamo sempre fatto mercato in uscita, non siamo abituati a fare entrate grosse. Sicuramente saremo attenti, ormai il mercato invernale è quello degli 'scontenti'. L'importante che chi arriva sia motivato".