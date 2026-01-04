Questa sera, sarà protagonista del derby di Parigi che torna a disputarsi dopo ben 47 anni con la maglia del Paris FC avversario del Paris Saint-Germain campione di tutto. Ma Maxime Lopez, un passato recente nelle file del Sassuolo, continua a guardare con un occhio particolare il nostro campionato, come testimonia ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Amo la Serie A e l'Italia dove ho vissuto quattro anni bellissimi. Il Sassuolo non mi stupisce. Fabio Grosso è un buon allenatore, voleva rimanessi. Con Vincenzo Italiano ho giocato poco ma imparato molto. A Firenze c'è la stessa passione di Marsiglia: mi spiace vederli ultimi, ma forse hanno cambiato troppi giocatori. Mi piace il Como. Il mio unico rammarico è di non aver giocato in una top come Milan, Inter o Juventus".

Chi vince lo Scudetto?

"Bello vedere tanta rivalità, ma secondo me sarà un derby tra il Milan di Massimiliano Allegri, che ha un Luka Modric in più a centrocampo, e l'Inter che rimane una squadra molto forte".