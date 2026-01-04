L'Inter spazza via il Bologna e si riprende la testa della classifica aprendo al meglio il suo 2026. Un 3-1 che non dice tutto sulla netta superiorità dei nerazzurri che Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, analizza anche in conferenza stampa: "4-4-2 in fase difensiva? L'abbiamo preparata così sia stasera che a Riad, volevamo che Luis (Henrique, ndr) uscisse sul loro terzino. Non è fissa la difesa a 4, ma sono scalate che abbiamo preparato in allenamento. Anche a Riad era andata molto bene, dal nostro punto di vista".

La migliore Inter della stagione?

"Bah, ora la prima sensazione è di aver fatto una grande partita. Avrò un'immagine più chiara rivedendola. La squadra ha fatto sempre un gran calcio, ci è mancata lucidità sotto porta, ma anche a Riad avevamo fatto un gran secondo tempo. Potevamo ripeterci oggi, vanno fatti i complimenti ai ragazzi per una partita di livello contro una squadra difficile da affrontare".

Che voto darebbe a Lautaro, se fosse un giornalista?

"Io? Cerco di capirti, ma per fortuna non faccio il tuo lavoro, devi impegnarti tu a fare la pagella. Lautaro è più che importante, non sbaglia mai un allenamento. E' un grandissimo giocatore e un esempio per noi".

In cosa è migliorabile questa Inter?

"C'è sempre da migliorare su tanti punti di vista. Cerchiamo di essere perfetti, sapendo che è impossibile. Dopo una grande partita, il gol subito non mi è piaciuto. Stiamo cercando di migliorare, oggi abbiamo aggiunto qualcosa in più rispetto a Riad. C'è grande disponibilità del gruppo, si gioca come ci si allena. Sicuramente sarà un altro campionato nel girone di ritorno, dovremo tenere un livello alto".

Dopo le due ammonizioni l'Inter era nervosa.

"Possiamo migliorare nel non sprecare le energie sulle cose che non possiamo cambiare. All'intervallo gli abbiamo detto cosa migliorare, nel secondo tempo siamo partiti forte e abbiamo segnato il 2-0 dopo 5 minuti".