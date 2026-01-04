"Se non vai a duemila all'ora, non è facile con squadre come l'Inter. Non abbiamo fatto male per 45', poi abbiamo preso il 2-0 a inizio ripresa. Non so cosa sia andato male, analizzeremo domani al video pensando di migliorare verso i due scontri diretti per l'Europa". Lo ha detto Santiago Castro, parlando in conferenza stampa dopo Inter-Bologna 3-1.

Cosa significa confrontarsi con Lautaro?

"E' bello, il centravanti vuol fare sempre gol. Oggi non è stato bello segnare perché abbiamo perso, preferisco vincere e non segnare. Lautaro è fortissimo, cosa posso dire? Si vede dai movimenti che fa in campo, è bello imparare da quello che fa".

Il ritorno di Freuler.

"Sappiamo che Remo è importantissimo per noi, ha giocato 50 partite l'anno scorso. E' importante lui, ma come lo sono Immobile e De Silvestri. Noi giovani dobbiamo imparare ogni giorno da loro, è bello avere dei giocatori con questa esperienza".